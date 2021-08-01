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Армения заявила об очередном обстреле со стороны Азербайджана

Воскресенье, 1 августа 2021, 02:08

Как сообщает армянская сторона, войска Азербайджана обстреляли позиции Армении.

Источник: Минобороны Армении

Дословно: "31 июля с 18:10 до 18:50 подразделения Вооруженных сил Азербайджана в очередной раз прибегли к провокации, открыв огонь из огнестрельного оружия разного калибра в направлении позиций Армении, расположенных в районе населенного пункта Ерасх на армяно-азербайджанской границе".

"В частности, по автомобилю тылового обеспечения (при транспортировке пищевых продуктов) был открыт прицельный огонь, который серьезно повредил авто".

Детали: По сообщению ведомства, ответом армянской стороны огонь со стороны противника был подавлен.

"По состоянию на 22:00 ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильная и контролируемая Вооруженными силами Армении", - отмечают в Минобороны Армении.

Предыстория:

Ереван утверждает, что обстрел со стороны Азербайджана начался 31 июля в 6:30 по местному времени.

Напомним:

  • Очередной виток обострения на армяно-азербайджанской границе начался в ночь на 28 июля, перестрелки продолжались и утром. В результате боевых действий погибли трое военных с армянской стороны, Азербайджан о потерях не сообщал. Стороны обвинили в провокациях друг друга.
  • Первые столкновения на этом участке границы начались после 12 мая, когда Ереван заявил, что азербайджанские военные продвинулись вглубь территории Армении на 3,5 км в районе озера Севлич. В МИД Азербайджана в ответ заявили, что армия Азербайджана занимает свои позиции, определенные соглашением о прекращении огня от 10 ноября 2020 года. 25-27 мая произошли новые инциденты - перестрелка с гибелью армянского военного и захват в плен 6 армянских военных.
  • ЕС призвал Армению и Азербайджан к деэскалации ситуации и предложил помощь в делимитации и демаркации границ.

Подробнее об этом в статье: В Россию за помощью: почему Армении и Азербайджану грозит новая война.

Украинская правда
Темы: АрменияАзербайджанбоевые действия
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