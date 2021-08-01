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В Берлине суд запретил антикарантинные протесты

Воскресенье, 1 августа 2021, 05:40
В Берлине суд запретил антикарантинные протесты

Высший административный суд Берлина и Бранденбурга отклонил жалобу на запрет акций протеста ковид-десидентов.

Источник: DW

Детали: Высший административный суд Берлина и Бранденбурга в субботу, 31 июля, подтвердил законность запрета запланированных на 1 августа демонстраций противников антикоронавирусных ограничений и сторонников движения Querdenken ( "Нестандартное мышление").

Решение суда обосновывается тем, что жизни и здоровью людей может угрожать непосредственная опасность заражения COVID-19.

Ранее участники подобных акций массово пренебрегали действующими правилами, предусматривающими соблюдение социальной дистанции и ношение защитных масок.

Перед тем планируемые акции были запрещены решением Административного суда Берлина, на что организаторы подали апелляцию, которая теперь отклонена.

Напомним:

  • Тысячи людей вышли в Берлине в августе 2020 года на протест против коронавирусных ограничений.
  • Глава администрации канцелярии Ангелы Меркель Хельге Браун в июле 2021 года предупредил, что в случае роста числа случаев коронавируса могут понадобиться ограничения для непривитых людей.

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Темы: Германия
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