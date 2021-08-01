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COVID в Украине: госпитализаций почти столько, как новых случаев

Воскресенье, 1 августа 2021, 08:16
COVID в Украине: госпитализаций почти столько, как новых случаев
фото Эльдара Сарахмана, УП

За сутки 31 июля в Украине зафиксировано 484 новых подтвержденных случаях COVID-19, госпитализированы 473 человека, 6 больных умерли, выздоровел 131 человек.

Источник: Минздрав

Детали: Среди новых заболевших – 16 детей и 7 медработников.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (86), Одесской (55), Днепропетровской (41), Харьковской (40) и Киевской (24) областях.

Протестировано за сутки методом ПЦР – 13 745 человек, методом ИФА – 2 676 человек, экспресс-тестами – 10 029 человек.

За все время пандемии в Украине выявлено 2 253 269 случаев коронавируса, выздоровели – 2 186 994 лица; летальных исходов – 52 951; проведено ПЦР-тестов – 11 395 330.

Что предшествовало: За сутки 30 июля в Украине зафиксировали 916 новых подтвержденных случаев COVID-19, госпитализировано - 486 человек; летальных исходов - 15; выздоровели - 510 человек.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Украинская правда
Темы: коронавирус
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