Пловец Романчук о "серебре": был бы еще один заплыв – было бы и "золото"

Пловец Михаил Романчук, который выиграл первую серебряную медаль для Украины на Олимпиаде в Токио, считает, что его шансы на "золото" были бы больше, если бы соревнования проходили вечером, а не утром.

Источник: пресс-конференция Романчука, пишет Суспільне

Детали: Романчук на Олимпийских играх в Токио получил две медали – "бронзу" на дистанции 800 м и "серебро" на дистанции 1500 м. На последней украинцу удалось на финише опередить итальянца Грегори Палтриньери, но не американца Роберта Финка, который вырвался на первое место в конце заплыва.

Романчук стал единственным украинцем, получивший в Токио две медали. А также первым за 17 лет пловцом, который выиграл хотя бы одну медаль именно в этом виде спорта.

Прямая речь: "Доволен вторым местом, потому что для меня это необычная практика – соревноваться утром. Все-таки у нас четыре утра, а в Америке – вечер. Это также сыграло большую роль. Но таковы реалии нашей жизни, и все были в одинаковых условиях. И я не могу сказать, что кто-то победил потому, что изменили расписание. Все были в одинаковых условиях, и американец оказался сильнее".

"У меня две медали – "серебро" и "бронза". Если бы был еще один заплыв – было бы и "золото", но, к сожалению, его нет. Проанализируем с тренером выступление и ошибки, которые, уверен, что были. Будем их учитывать и двигаться дальше".

"Показал свой максимум, все, на что способен. Уверен, если бы финалы были вечером – боролся за "золото". Шансов было бы гораздо больше, поскольку вечером чувствую себя лучше. Но ничего, заканчиваю карьеру, мне есть, что доказывать другим".

Что предшествовало: В финале заплыва мужчин на 1500 метров вольным стилем Олимпиады-2020 в Токио серебряную медаль завоевал украинец Михаил Романчук, уступив американскому пловцу.