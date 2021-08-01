Украинский пловец Романчук завоевал "серебро" на Олимпиаде в Токио
В финале заплыва мужчин на 1500 метров вольным стилем Олимпиады-2020 в Токио серебряную медаль завоевал украинец Михаил Романчук, уступив американскому пловцу.
Источник: трансляция Олимпийских Игр-2020
Детали: В финале соревнований приняли участие двое украинских пловцов - Михаил Романчук и Сергей Фролов.
"Золото" выиграл американец Роберт Финке, а серебряную медаль завоевал Михаил Романчук.
"Бронза" досталась Флориану Веллброку из Германии.
Финке пришел к финишу с результатом по времени 14:39:65, Романчук - 14:40:66. Веллброк проплыл дистанцию за 14:40:91.
1 August - #Swimming - Men's 1500m Freestyle— #Tokyo2020 (@Tokyo2020) August 1, 2021
🥇Robert Finke🇺🇸
🥈Mykhailo Romanchuk🇺🇦
🥉Florian Wellbrock🇩🇪#UnitedByEmotion | #StrongerTogether | #Olympics | #Tokyo2020
Фролов финишировал 8-м.
Для Украины это первая серебряная медаль на Олимпиаде-2020. До этого украинские спортсмены завоевали 5 бронзовых наград.
Что предшествовало:
27 июля украинский пловец Михаил Романчук установил олимпийский рекорд на дистанции 800 метров вольным стилем.
Украинец выиграл полуфинал на дистанции 800 метров с результатом 7.41.28. Таким образом, он установил Олимпийский и национальный рекорд.
Украинский пловец Михаил Романчук выиграл бронзовую медаль в заплыве на 800 метров вольным стилем, накануне он установил олимпийский рекорд.