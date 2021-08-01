Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украинский пловец Романчук завоевал "серебро" на Олимпиаде в Токио

Воскресенье, 1 августа 2021, 05:04
Украинский пловец Романчук завоевал серебро на Олимпиаде в Токио

В финале заплыва мужчин на 1500 метров вольным стилем Олимпиады-2020 в Токио серебряную медаль завоевал украинец Михаил Романчук, уступив американскому пловцу.

Источник: трансляция Олимпийских Игр-2020

Детали: В финале соревнований приняли участие двое украинских пловцов - Михаил Романчук и Сергей Фролов.

"Золото" выиграл американец Роберт Финке, а серебряную медаль завоевал Михаил Романчук.

"Бронза" досталась Флориану Веллброку из Германии.

Финке пришел к финишу с результатом по времени 14:39:65, Романчук - 14:40:66. Веллброк проплыл дистанцию за 14:40:91.

Фролов финишировал 8-м.

Для Украины это первая серебряная медаль на Олимпиаде-2020. До этого украинские спортсмены завоевали 5 бронзовых наград.

Что предшествовало:

27 июля украинский пловец Михаил Романчук установил олимпийский рекорд на дистанции 800 метров вольным стилем.

Украинец выиграл полуфинал на дистанции 800 метров с результатом 7.41.28. Таким образом, он установил Олимпийский и национальный рекорд.

Украинский пловец Михаил Романчук выиграл бронзовую медаль в заплыве на 800 метров вольным стилем, накануне он установил олимпийский рекорд.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ОлимпиадаспортУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
Олимпиада
Украина вышла в полуфинал молодежного Евро по футболу и впервые сыграет на Олимпиаде
Международный олимпийский комитет стал на сторону агрессора: как восстановить справедливость
Глава МОК хочет, чтобы россияне и белорусы приняли участие в Олимпиаде
Последние новости
05:38
Генштаб опроверг информацию о гибели более 100 бойцов на Авдеевском направлении
05:22
ОбновленоВ Киеве и области была воздушная тревога из-за ракетной опасности
04:32
ФБР расследует угрозы судьям после снятия Трампа с президентских выборов – CNN
03:50
В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Появился текст законопроекта об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрывали Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
Все новости...
Реклама: