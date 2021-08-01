Украинский пловец Романчук завоевал "серебро" на Олимпиаде в Токио

В финале заплыва мужчин на 1500 метров вольным стилем Олимпиады-2020 в Токио серебряную медаль завоевал украинец Михаил Романчук, уступив американскому пловцу.

Источник: трансляция Олимпийских Игр-2020

Детали: В финале соревнований приняли участие двое украинских пловцов - Михаил Романчук и Сергей Фролов.

"Золото" выиграл американец Роберт Финке, а серебряную медаль завоевал Михаил Романчук.

"Бронза" досталась Флориану Веллброку из Германии.

Финке пришел к финишу с результатом по времени 14:39:65, Романчук - 14:40:66. Веллброк проплыл дистанцию за 14:40:91.

Фролов финишировал 8-м.

Для Украины это первая серебряная медаль на Олимпиаде-2020. До этого украинские спортсмены завоевали 5 бронзовых наград.

Что предшествовало:

27 июля украинский пловец Михаил Романчук установил олимпийский рекорд на дистанции 800 метров вольным стилем.

Украинец выиграл полуфинал на дистанции 800 метров с результатом 7.41.28. Таким образом, он установил Олимпийский и национальный рекорд.

Украинский пловец Михаил Романчук выиграл бронзовую медаль в заплыве на 800 метров вольным стилем, накануне он установил олимпийский рекорд.