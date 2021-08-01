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У Шевченко закончился контракт со сборной Украины

Воскресенье, 1 августа 2021, 14:47

У главного тренера сборной Украины по футболу Андрея Шевченко закончился контракт на работу со сборной.

Источник: Шевченко в Facebook

Дословно: "Сегодня подошел к концу мой контракт с Украинской ассоциацией футбола, я провел пять лет с главной командой страны.

Это была упорная работа, которая доказала, что мы способны играть в современный футбол. Я благодарен президенту и исполкома УАФ за предоставленную возможность поработать со сборной Украины, благодарен каждому игроку, каждому человеку, кто помогал и был причастен к команде. Большая благодарность всем болельщикам за поддержку и критику.

Вместе нам удалось показать, что наш футбол может быть конкурентным, результативным и интересным".

Темы: футбол
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