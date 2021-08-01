У Шевченко закончился контракт со сборной Украины
Воскресенье, 1 августа 2021, 14:47
У главного тренера сборной Украины по футболу Андрея Шевченко закончился контракт на работу со сборной.
Источник: Шевченко в Facebook
Дословно: "Сегодня подошел к концу мой контракт с Украинской ассоциацией футбола, я провел пять лет с главной командой страны.
Это была упорная работа, которая доказала, что мы способны играть в современный футбол. Я благодарен президенту и исполкома УАФ за предоставленную возможность поработать со сборной Украины, благодарен каждому игроку, каждому человеку, кто помогал и был причастен к команде. Большая благодарность всем болельщикам за поддержку и критику.
Вместе нам удалось показать, что наш футбол может быть конкурентным, результативным и интересным".