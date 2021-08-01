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COVID в Киеве: за сутки новых больных вдвое больше, чем выздоровлений

Воскресенье, 1 августа 2021, 16:16
Фото КГГА

За сутки 31 июля в столице зарегистрировали 86 новых случаев коронавируса, один человек умер. В то же время выздоровели 38 больных.

Источник: сайт КГГА со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко

Прямая речь Кличко: "86 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. Умер один человек".

Детали: Среди новых больных 51 женщина в возрасте от 23 до 84 лет, 27 мужчин в возрасте от 21 до 84 лет, а также одна девочка 15 лет и 7 мальчиков от 11 до 16 лет.

17 человек госпитализировали.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском (34), Днепровском (14), в Дарницком и Оболонском (по 11) районах.

Всего по состоянию на 1 августа в столице уже 219 080 подтвержденных случаев коронавируса, 5 233 больных умерли. Преодолели вирус 209 379 жителей столицы.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Предыстория: 

Украинская правда
Темы: Киевкоронавирус
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