COVID в Киеве: за сутки новых больных вдвое больше, чем выздоровлений
За сутки 31 июля в столице зарегистрировали 86 новых случаев коронавируса, один человек умер. В то же время выздоровели 38 больных.
Источник: сайт КГГА со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко
Прямая речь Кличко: "86 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. Умер один человек".
Детали: Среди новых больных 51 женщина в возрасте от 23 до 84 лет, 27 мужчин в возрасте от 21 до 84 лет, а также одна девочка 15 лет и 7 мальчиков от 11 до 16 лет.
17 человек госпитализировали.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском (34), Днепровском (14), в Дарницком и Оболонском (по 11) районах.
Всего по состоянию на 1 августа в столице уже 219 080 подтвержденных случаев коронавируса, 5 233 больных умерли. Преодолели вирус 209 379 жителей столицы.
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Предыстория:
- За сутки 31 июля в Украине зафиксировано 484 новых подтвержденных случаях COVID-19, госпитализированы 473 человека, 6 больных умерли, выздоровел 131 человек.