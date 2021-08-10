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Украина отреагировала на контрмеморандум России в Международный суд ООН

Вторник, 10 августа 2021, 15:20
Украина отреагировала на контрмеморандум России в Международный суд ООН
Фото с Twitter ЕП

Украина не сомневается, что все ответы и аргументы, которые Россия накануне подала в Международный суд ООН в своем контрмеморандуме, суд признает необоснованными.

Об этом говорится в обнародованном во вторник заявлении Министерства иностранных дел Украины, сообщает "Европейская правда".

9 августа Россия подала в Международный суд ООН контрмеморандум по инициированному Украиной делу о нарушении Россией двух международных конвенций – о запрете финансирования терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Это ответ на поданный Украиной 12 июня 2018 года меморандум, в котором Украина утверждает, что Российская Федерация систематически нарушает указанные конвенции. Подробнее об украинском меморандуме ЕвроПравда писала в статье Шесть тонн доказательств против России: что передала Украина в Международный суд ООН.

МИД напоминает, что в ноябре 2019 года Международный суд ООН принял решение, которым отверг все предварительные возражения России по поводу наличия у суда юрисдикции, постановил рассматривать претензии Украины по существу и приказал России представить объяснения по существу заявленных Украиной требований.

Россия должна ответить за бездействие в проведении расследования и непрепятствование в снабжении деньгами и оружием незаконных вооруженных формирований на востоке Украины, которые вовлечены в осуществление террористических актов, а именно: сбитие самолета MH-17; обстрелы гражданского населения в Волновахе, Краматорске, Мариуполе и Авдеевке; организацию ряда взрывов во время массовых мирных собраний в Харькове и других городах.

Кроме того, Россия должна ответить за проведение кампании культурного уничтожения против сообществ крымских татар и украинцев с момента оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя.

Кроме этого, Россия должна ответить, почему она не выполняла временные меры, которые были назначены Судом более четырех лет назад, в том числе требование о снятии препятствий для деятельности Меджлиса на территории полуострова.

"Не возникает сомнений, что все ответы и аргументы, заявленные Россией в ее контрмеморандуме, будут признаны судом необоснованными. Украина и в дальнейшем будет подробно прорабатывать и отстаивать свою позицию в рамках судебного процесса в Международном суде ООН", – заявил МИД Украины.

Темы: УкраинаРосcияООНсуд
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