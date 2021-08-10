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Нацбанк введет 5 новых монет ко Дню Независимости

Вторник, 10 августа 2021, 15:53
Нацбанк введет 5 новых монет ко Дню Независимости
Фото Укринформа

Национальный банк введет в обращение четыре памятные и одну инвестиционную монету ко Дню Независимости.

Источник: Укринформ со ссылкой на гендиректора Банкнотно-монетного двора НБУ Владимира Баглая

Прямая речь Баглая: "В этом году, выпуская в обращение памятные монеты, посвященные судьбоносному событию, Национальный банк делает упор на традиции, историческую память народа, на своеобразную ДНК нации. Уже в августе появятся 5 монет "До 30-летия Независимости Украины" из серии "Возрождение украинской государственности"".

Детали: Первая монета номиналом 5 гривен, изготовленная из нейзильбера, появилась в обращении 10 августа.

Ее тираж 50 000 штук, стоит она 71 гривну.

Другие монеты будут доступны с 17 августа. Это серебряная монета номиналом 10 гривен (тираж – 3000 штук, ориентировочная стоимость 1846 гривен), полукилограммовая серебряная монета номиналом 50 гривен (тираж – 500 штук, стоимость около 20 000 гривен) и золотая монета номиналом 250 гривен (приблизительная цена – 140 000 гривен).

Также Нацбанк выпустит инвестиционную серебряную монету номиналом 1 гривня (тираж – 15 000 штук), цена которой со временем может только расти, поскольку ее выпуск будет лимитированным.

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Темы: НБУДень Независимости
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