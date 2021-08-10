Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Впервые в Украину из Швеции привезли оригинал Конституции Пилипа Орлика

Вторник, 10 августа 2021, 16:57

В Украину из Швеции впервые в истории доставили оригинал Конституции Пилипа Орлика, который будет экспонироваться к 30-летию независимости.

Об этом изданию РБК-Украина сообщили в Офисе президента, пишет "Европейская правда".

Документ уже находится на территории страны, отметили в ОП.

"Сегодня она уже будет доставлена ​​в Софию Киевскую, где Конституцию выставят для просмотра", - уточнили в ОП.

Представительница парламента в КСУ Ольга Совгиря также сообщила, что Конституция уже в Украине.

"Впервые за 311 лет в Украине доставлен оригинал Конституции Филиппа Орлика! Ждем экспонирования ко Дню независимости", - написала она в Facebook.

Президент Владимир Зеленский ранее объявил, что все граждане начиная с 16 августа смогут увидеть оригинал Конституции в Софийском соборе.

В июне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил Швеции за согласие Стокгольма позволить привезти оригинал Конституции Пилипа Орлика в Украине.

По словам министра, Швеция сначала предлагала предоставить только копию, но впоследствии согласилась передать оригинал, который до этого никогда не был в Украине.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Швецияисториякультура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
Швеция
Резников показал шведские БМП, которые прибыли в Украину
Отсутствие решения о вступлении Швеции и Украины в НАТО является угрозой его единству – Зеленский
Столтенберг об антитурецких акциях в Швеции: Это выгодно лишь тем, кто хочет раскола в НАТО
Последние новости
05:38
Генштаб опроверг информацию о гибели более 100 бойцов на Авдеевском направлении
05:22
ОбновленоВ Киеве и области была воздушная тревога из-за ракетной опасности
04:32
ФБР расследует угрозы судьям после снятия Трампа с президентских выборов – CNN
03:50
В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Появился текст законопроекта об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрывали Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
Все новости...
Реклама: