Впервые в Украину из Швеции привезли оригинал Конституции Пилипа Орлика

В Украину из Швеции впервые в истории доставили оригинал Конституции Пилипа Орлика, который будет экспонироваться к 30-летию независимости.

Об этом изданию РБК-Украина сообщили в Офисе президента, пишет "Европейская правда".

Документ уже находится на территории страны, отметили в ОП.

"Сегодня она уже будет доставлена ​​в Софию Киевскую, где Конституцию выставят для просмотра", - уточнили в ОП.

Представительница парламента в КСУ Ольга Совгиря также сообщила, что Конституция уже в Украине.

"Впервые за 311 лет в Украине доставлен оригинал Конституции Филиппа Орлика! Ждем экспонирования ко Дню независимости", - написала она в Facebook.

Президент Владимир Зеленский ранее объявил, что все граждане начиная с 16 августа смогут увидеть оригинал Конституции в Софийском соборе.

В июне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил Швеции за согласие Стокгольма позволить привезти оригинал Конституции Пилипа Орлика в Украине.

По словам министра, Швеция сначала предлагала предоставить только копию, но впоследствии согласилась передать оригинал, который до этого никогда не был в Украине.