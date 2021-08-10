Впервые в Украину из Швеции привезли оригинал Конституции Пилипа Орлика
В Украину из Швеции впервые в истории доставили оригинал Конституции Пилипа Орлика, который будет экспонироваться к 30-летию независимости.
Об этом изданию РБК-Украина сообщили в Офисе президента, пишет "Европейская правда".
Документ уже находится на территории страны, отметили в ОП.
"Сегодня она уже будет доставлена в Софию Киевскую, где Конституцию выставят для просмотра", - уточнили в ОП.
Представительница парламента в КСУ Ольга Совгиря также сообщила, что Конституция уже в Украине.
"Впервые за 311 лет в Украине доставлен оригинал Конституции Филиппа Орлика! Ждем экспонирования ко Дню независимости", - написала она в Facebook.
Президент Владимир Зеленский ранее объявил, что все граждане начиная с 16 августа смогут увидеть оригинал Конституции в Софийском соборе.
В июне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил Швеции за согласие Стокгольма позволить привезти оригинал Конституции Пилипа Орлика в Украине.
По словам министра, Швеция сначала предлагала предоставить только копию, но впоследствии согласилась передать оригинал, который до этого никогда не был в Украине.