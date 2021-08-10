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Коалиция в Польше разваливается из-за увольнения вице-премьера

Вторник, 10 августа 2021, 22:44

Премьер-министр Польши на фоне политического скандала решил уволить из правительства главу младшего партнера по коалиции, вице-премьера Ярослава Говина, чем приблизил коалицию к распаду.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.pl.

Об увольнении лидера партии "Согласие", младшего партнера по коалиции "Права и справедливости", объявил представитель правительства Петр Мюллер.

"Между нами не хватает доверия, не выполняется порученная правительством деятельность. Вот почему Матеуш Моравецкий сегодня попросил уволить Ярослава Говина", - сказал Мюллер.

Говин сообщил журналистам, что узнал из СМИ о своем увольнении с должности вице-премьера. Он объявил, что завтра правление "Согласия" решит, что делать с участием партии в правящей коалиции.

"Эта отставка фактически является концом коалиции и концом "Объединенных правых", - подчеркнул он.

Конфликт между двумя коалиционными партнерами вспыхнул после решение уволить из правительства члена партии "Согласие" Анну Корнецкую с должности заместителя государственного секретаря в Министерстве развития, труда и технологий.

В ответ на это правление "Согласия" созвало заседание, где поставило "ПиС" ультиматум. "Говинисты" поставили свое дальнейшее пребывание в коалиции в зависимость от учета их поправок к "Польскому строю" и "lex TVN".

Подробнее о польской кризис в статье: Ультиматум Качиньскому: почему польский коалиция готовится к развалу

Темы: Польша
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