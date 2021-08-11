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США назначили спецпредставителя по "Северному потоку-2" для "уменьшения рисков" от газопровода

Среда, 11 августа 2021, 09:21
США назначили спецпредставителя по Северному потоку-2 для уменьшения рисков от газопровода
Фото с Twitter ЕП

Государственный департамент США официально подтвердил назначение спецпредставителя по вопросам энергетики, который будет работать над мерами "уменьшения рисков", что создает газопровод "Северный поток-2".

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление обнародовано на сайте Госдепа.

На должность старшего советника Департамента по вопросам энергетической безопасности назначен, как и сообщали ранее американские СМИ, Амос Хохштейн – бывший советник президента Джо Байдена.

"Его ближайшим направлением будет реализация мер по уменьшению рисков, связанных с газопроводом "Северный поток-2", как указано в Совместном заявлении Соединенных Штатов и Германии от 21 июля по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и наших климатических целей", – говорится в заявлении госсекретаря Энтони Блинкена.

"Это назначение демонстрирует решимость администрации противодействовать использованию Кремлем энергии как геополитического оружия, а также для продвижения более безопасного и устойчивого энергетического будущего Украины и стран НАТО и ЕС", – добавил Блинкен.

Хохштейн был одним из основных критиков "Северного потока-2", стратегического и финансового приоритета Кремля, который позволит России доставлять газ в Европу в обход Украины.

Назначение Хохштейна не нуждается в утверждении членами Сената.

Хохштейн был специальным представителем Госдепартамента по международным энергетическим вопросам с 2014 по 2017 год, контролируя внешнеполитическую деятельность США по вопросам энергетики и консультируя Байдена по энергетическим вопросам.

В 2017 году он вошел в наблюдательный совет украинской компании "Нафтогаз". В октябре 2020 года Хохштейн заявил, что подает в отставку, аргументируя это отходом украинской власти от борьбы с коррупцией.

Напомним, 21 июля США и Германия объявили, что официально договорились о завершении строительства российского газопровода "Северный поток-2", опубликовав совместную декларацию с обещаниями Украине.

Читайте подробнее: За кулисами газового поражения: как возникло и что изменит для Украины соглашение о Nord Stream 2

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Темы: СШАСеверный поток-2
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