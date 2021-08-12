В Беларуси задержан экс-посол в Словакии, критиковавший Лукашенко

Бывший посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня, который одним из первых среди дипломатов поддержал мирные протесты, задержан.

Как сообщает "Европейская правда", информацию о задержании подтвердило белорусское издание Zerkalo и телеграм-канал NEXTA.

Лещеня выступал на цифровой площадке "Сход", созданной "для выражения интересов и мнения народа Беларуси". "Технически это платформа, которая позволяет выдвигаться и/или голосовать за тех или иных кандидатов на территории Беларуси", - объясняли ее авторы. Они подчеркивали, что платформа "не заменяет собой органы государственной власти и управления".

Как рассказали родственники Лещени, у него дома в Жодино прошел обыск, после которого экс-посла увезли силовики. Близкие до сих пор не знают, где он. Предполагают, что Лещеню увезли в КГБ на допрос или задержали, и он находится в СИЗО КГБ.

Обыски также прошли еще примерно у 20 делегатов "Востока".

Лещеня стал первым из глав дипмиссий Беларуси, которые поддержали протесты, начавшиеся в стране после президентских выборов.

Позже он подал в отставку, а через месяц Александр Лукашенко лишил его и еще двух послов дипломатического ранга за поддержку оппозиции.