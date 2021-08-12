Украина пожаловалась в Международный уголовный суд на преступления РФ в оккупированном Крыму

Украина направляет в Офис прокурора Международного уголовного суда очередное информационное сообщение - о преступлениях РФ против культурного наследия в Крыму.

Источник: Офис генерального прокурора

Прямая речь генпрокурора Венедиктовой: "Уничтожение уникальных объектов культурного наследия человечества является таким же необратимым преступлением как и лишение человека жизни. Ведь один из способов прекратить существование народа - это уничтожить его культуру и историю. Это тонкие материи, но очень значимые для самоидентичности нашего государства.

Я благодарна гражданскому обществу и экспертам за огромную работу и ту помощь, которую они осуществили в сборе доказательств этих преступлений. Мы передаем совместно собранную аналитику по экспроприации и разрушению этих ценностей, чтобы Международный уголовный суд приобщил их к своему расследованию, которое, надеемся уже в ближайшее время может начаться".

Детали: Указано, что в сообщении, подписанном генпрокурором Венедиктовой, содержится информация о широкомасштабном присвоении и разрушении объектов культурного наследства, не оправданных военной необходимостью и осуществляемых незаконным образом и бесцельно.

В документе приведены доказательства широкомасштабного разрушения и присвоения объектов культурного наследия: Древний город Херсонес Таврический и его хора; Историческая среда столицы крымских ханов в Бахчисарае - Ханский дворец, Чуфут-Кале; Крымская астрофизическая обсерватория; Башня Константина и Доковая Башня в г. Феодосия; Церковь Иоанна Предтечи в г. Керчь.

Подробно описаны в информсообщении также многочисленные случаи незаконных археологических раскопок и модификаций культурных ценностей на временно оккупированной территории полуострова Крым, в частности поселений Кермен-Бурун и Сиваг-Кермен.

Также в документе подробно описаны отдельные формы совершения преступлений со стороны официальной власти РФ и оккупационных властей полуострова Крым. Среди них: незаконный оборот предметов культуры, преступная небрежность в процессе так называемой "реставрации" объектов культуры, проведение незаконных археологических раскопок, в частности, раскопок мест захоронений и курганов, их разрушение и ограбление, а также перемещения культурных ценностей с временно оккупированной территории.