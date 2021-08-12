Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Военные из Молдовы примут участие в параде в Киеве

Четверг, 12 августа 2021, 16:37
Фото aif.md

Молдавские военные 24 августа примут участие в параде, организованном в Киеве по случаю Дня независимости Украины.

Об этом сообщил министр обороны Анатолий Носатый после встречи с послом Украины в Молдове Марком Шевченко, пишет "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

Как сообщили в пресс-службе Минобороны, в ходе встречи Носатый и Шевченко обсудили двустороннее военное сотрудничество и перспективы укрепления партнерских отношений между двумя армиями.

Носатый поблагодарил украинского посла за приглашение принять участие в параде по случаю 30-летия провозглашения независимости Украины.

"В связи с тревожной эпидемической ситуацией в регионе, связанной с пандемией COVID-19, и в целях предотвращения заражений, Национальная армия направит на мероприятия ограниченное количество солдат из роты почетного караула", - сказал министр обороны.

Как сообщалось, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль посетит Кишинев с рабочим визитом по случаю 30-й годовщины независимости Молдовы.

Темы: МолдоваДень НезависимостиКиев
powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоЗаместителя мэра Николаева взяли под стражу с залогом

видеоТалибы заявили о захвате второго и третьего по населению городов Афганистана

фото, видеоУкраинскую сборную провели на Паралимпийские игры в Токио

Новости 12 августа: российская сеть супермаркетов, наводнения в Турции

фото, видеоВ Крыму затопило трассу, которая ведет к "крымскому мосту"

фотоПоставляли минудобрения из России: компанию уличили в неуплате миллиардных налогов

Все новости...
Молдова
Санду настроена восстановить процесс урегулирования конфликта вокруг Приднестровья
Посланник Кремля рассказал о перспективах встречи Путина и Санду
В Молдове утвердили состав нового правительства Натальи Гаврилицы
Последние новости
00:17
Президент Польши подтвердил участие в "Крымской платформе"
23:58
видеоЗаместителя мэра Николаева взяли под стражу с залогом
23:32
США планируют одобрить третью прививку от COVID-19 для отдельных категорий граждан
23:10
ВОЗ создаст новую группу для изучения происхождения COVID
22:47
МИД призывает украинцев немедленно ехать из Афганистана
22:23
видеоТалибы заявили о захвате второго и третьего по населению городов Афганистана
22:08
Новости экономики: сеть российских супермаркетов, "большое строительство" в Укрзализныце
21:49
фото, видеоУкраинскую сборную провели на Паралимпийские игры в Токио
21:30
Зеленский в США может встретиться с Илоном Маском и главой Apple Куком - СМИ
21:12
Новости 12 августа: российская сеть супермаркетов, наводнения в Турции
Все новости...