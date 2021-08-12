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Военные из Молдовы примут участие в параде в Киеве

Четверг, 12 августа 2021, 16:37
Военные из Молдовы примут участие в параде в Киеве
Фото aif.md

Молдавские военные 24 августа примут участие в параде, организованном в Киеве по случаю Дня независимости Украины.

Об этом сообщил министр обороны Анатолий Носатый после встречи с послом Украины в Молдове Марком Шевченко, пишет "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

Как сообщили в пресс-службе Минобороны, в ходе встречи Носатый и Шевченко обсудили двустороннее военное сотрудничество и перспективы укрепления партнерских отношений между двумя армиями.

Носатый поблагодарил украинского посла за приглашение принять участие в параде по случаю 30-летия провозглашения независимости Украины.

"В связи с тревожной эпидемической ситуацией в регионе, связанной с пандемией COVID-19, и в целях предотвращения заражений, Национальная армия направит на мероприятия ограниченное количество солдат из роты почетного караула", - сказал министр обороны.

Как сообщалось, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль посетит Кишинев с рабочим визитом по случаю 30-й годовщины независимости Молдовы.

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Темы: МолдоваДень НезависимостиКиев
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