Военные из Молдовы примут участие в параде в Киеве
Молдавские военные 24 августа примут участие в параде, организованном в Киеве по случаю Дня независимости Украины.
Об этом сообщил министр обороны Анатолий Носатый после встречи с послом Украины в Молдове Марком Шевченко, пишет "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.
Как сообщили в пресс-службе Минобороны, в ходе встречи Носатый и Шевченко обсудили двустороннее военное сотрудничество и перспективы укрепления партнерских отношений между двумя армиями.
Носатый поблагодарил украинского посла за приглашение принять участие в параде по случаю 30-летия провозглашения независимости Украины.
"В связи с тревожной эпидемической ситуацией в регионе, связанной с пандемией COVID-19, и в целях предотвращения заражений, Национальная армия направит на мероприятия ограниченное количество солдат из роты почетного караула", - сказал министр обороны.
Как сообщалось, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль посетит Кишинев с рабочим визитом по случаю 30-й годовщины независимости Молдовы.