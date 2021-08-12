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Поставляли минудобрения из России: компанию уличили в неуплате миллиардных налогов

Четверг, 12 августа 2021, 18:27

В Украине подозревают компанию, которая поставляла нитратные удобрения от подсанкционного производителя из России, в неуплате налогов более 1,3 млрд грн.

Источник: пресс-служба Киевской городской прокуратуры

Детали Прокуратура, фискалы и СБУ разоблачили компанию, которая поставляла минеральные удобрения из России в обход пошлины.

Также российская компания-производитель находится под санкциями в Украине.

Согласно материалам следствия, производители нитратных удобрений из Российской Федерации организовали канал поставки минеральных удобрений (аммиачной селитры) в обход антидемпинговых пошлин, и в течение 2016-2018 годов реализовывали минеральные удобрения на территории Украины.

Должностные лица дочернего предприятия российского производителя при ввозе товара в Украину подменяли украинскую классификацию товаров, отмечая другой вид удобрения, и не платили установлено пошлину.

Эти действия привели к непоступлению в бюджет государства средств на более 1,3 млрд гривен.

Силовики провели ряд обысков, изъяли документы, подтверждающие эту деятельность, черновые записи, таможенные декларации, технику и денег на 10 млн.

В ходе досудебного расследования проведен ряд санкционированных обысков, в ходе которых выявлено и изъято первичные документы, свидетельствующие о противоправной деятельности, черновые записи, таможенные декларации, электронные носители информации, денежные средства в разной валюте в сумме около 10 млн гривен.

Сейчас двум бывшим руководителям дочерней компании, один из которых является гражданином РФ, сообщается о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения и наложения ареста на имущество.

 

Украинская правда
Темы: КиевналогиРосcия
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