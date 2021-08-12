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Кибератака на МИД Литвы: президент допускает, что хакеры получили доступ к секретным документам

Четверг, 12 августа 2021, 20:02

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что есть основания полагать, что хакеры во время атаки на МИД Литвы могли получить доступ к документам под грифом секретности.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на  LRT.

Ранее об этом сказала советница Науседы. В МИД отказались комментировать её слова, ограничившись сообщением о том, что на ведомство попытались осуществить кибератаку.

"Ведется расследование, безусловно, мы впоследствии дадим оценку ущерба, причиненного этой атакой. Но есть определенные указания на то, что произошла утечка некоторой информации. И это информация с грифом "секретно", - сказал Гитанас Науседа в интервью delfi.lt.

По его словам, утечка этой информации может нанести значительный ущерб "прежде всего союзникам" Литвы. Он сказал, что не может раскрыть детали.

Министр национальной обороны Арвидас Анушаускас в отдельном комментарии рассказал, что кибератака на МИД осуществлялась и в прошлом ноябре. Тогда о ней публично не сообщили. Он сказал, что и тогда, и сейчас за атакой скорее всего стояли российские спецслужбы.

Напомним, Министерство иностранных дел Литвы 11 августа заявило о попытке кибератаки на свои системы, не приводя других деталей.

В то же время журналисты lrt.lt и delfi.lt сообщили, что хакеры на форумах заявили о кибератаке и похищении около 1,5 млн писем из переписки МИД Литвы с посольствами и партнерами, в том числе с документами, имеющими гриф секретности.

Темы: Литва
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