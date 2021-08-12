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МИД призывает украинцев немедленно ехать из Афганистана

Четверг, 12 августа 2021, 22:47

В связи с эскалацией вооруженного конфликта в Афганистане Министерство иностранных дел Украины настойчиво рекомендует гражданам Украины воздержаться от любых поездок туда до стабилизации ситуации.

С таким заявлением министерство выступило в четверг, сообщает "Европейская правда".

Гражданам, которые продолжают находиться в стране, рекомендуют немедленно покинуть ее территорию.

С тех пор как в начале мая силы НАТО объявили о своем выходе из Афганистана, "Талибан" активизировал свое наступление, число жертв среди гражданского населения начало расти. В последние дни талибы захватили 11 из 34 столиц провинций.

11 июля правительство Афганистана призвало европейские страны по крайней мере на три месяца приостановить отправку домой тех, кому отказали в предоставлении убежища.

Первыми среагировали на эту просьбу Швеция и Финляндия, позже присоединились Нидерланды, Франция и Германия.

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Темы: МИДАфганистан
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