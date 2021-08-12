Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

МИД призывает украинцев немедленно ехать из Афганистана

Четверг, 12 августа 2021, 22:47

В связи с эскалацией вооруженного конфликта в Афганистане Министерство иностранных дел Украины настойчиво рекомендует гражданам Украины воздержаться от любых поездок туда до стабилизации ситуации.

С таким заявлением министерство выступило в четверг, сообщает "Европейская правда".

Гражданам, которые продолжают находиться в стране, рекомендуют немедленно покинуть ее территорию.

С тех пор как в начале мая силы НАТО объявили о своем выходе из Афганистана, "Талибан" активизировал свое наступление, число жертв среди гражданского населения начало расти. В последние дни талибы захватили 11 из 34 столиц провинций.

11 июля правительство Афганистана призвало европейские страны по крайней мере на три месяца приостановить отправку домой тех, кому отказали в предоставлении убежища.

Первыми среагировали на эту просьбу Швеция и Финляндия, позже присоединились Нидерланды, Франция и Германия.

Темы: МИДАфганистан
powered by lun.ua
Главное сегодня

фото, відеоВ России взорвался пассажирский автобус, есть жертва и пострадавшие

видеоЗаместителя мэра Николаева взяли под стражу с залогом

видеоТалибы заявили о захвате второго и третьего по населению городов Афганистана

фото, видеоУкраинскую сборную провели на Паралимпийские игры в Токио

Новости 12 августа: российская сеть супермаркетов, наводнения в Турции

фото, видеоВ Крыму затопило трассу, которая ведет к "крымскому мосту"

Все новости...
МИД
Украина вызвала в МИД главу посольства Беларуси после заявлений Лукашенко
Украина в годовщину непризнанных выборов предостерегла Россию от поглощения Беларуси
Годовщина вторжения РФ в Грузию: МИД призывает мир давить на Россию
Последние новости
05:45
Оккупанты размещают боевую технику на Донбассе с нарушением линий отвода – СММ ОБСЕ
04:47
Власти Афганистана подтвердили захват "Талибаном" города Кандагар
03:51
Стрельба в Плимуте: шесть погибших
03:10
Штаты направляют 3 тысячи военных в Афганистан для эвакуации работников дипмиссий
02:25
Трюдо назначит внеочередные выборы в Канаде – СМИ
01:28
фото, відеоВ России взорвался пассажирский автобус, есть жертва и пострадавшие
00:54
США призывают своих граждан немедленно покинуть Афганистан
00:17
Президент Польши подтвердил участие в "Крымской платформе"
23:58
видеоЗаместителя мэра Николаева взяли под стражу с залогом
23:32
США планируют одобрить третью прививку от COVID-19 для отдельных категорий граждан
Все новости...