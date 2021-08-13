Глава Зерновой госкорпорации задержан при попытке бегства из Украины

Нацполиция задержала руководителя "Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины" при попытке бегства из Украины.

Источник: НПУ

Детали: Чиновника задержали в аэропорту "Жуляны" утром 13 августа. Таким образом он пытался избежать ответственности, отмечают правоохранители. Кроме того, вместе с ним задержали и его сообщника.

По данным из открытых источников ГПЗКУ с ноября 2020 года возглавляет Андрей Власенко. По данным УП, задержали именно его. Власенко фигурировал в расследовании "Слідства Інфо".

Андрей Власенко фото ВО "Батькивщина"

Следователи сообщили о подозрении руководителю корпорации и владельцу нескольких обществ по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Сейчас с ними проводятся следственные действия.

Готовятся ходатайства в суд для избрания обоим подозреваемым меры пресечения.

Задержание руководителя ГПЗКУ Фото полиции

Что предшествовало: Следователи Нацпполции установили, что должностные лица ГПЗКУ совершили растрату имущества корпорации путем проведения экспортных операций зерновых на подконтрольные компании-нерезиденты по заниженной стоимости и без осуществления предварительной оплаты. Сумма убытков, причиненный госкомпании, - более 57 млн долларов.

Напомним: 11 ноября 2020 года Кабинет министров назначил на должность и.о. председателя правления Государственной продовольственно-зерновой корпорации Андрея Власенко, который ранее был уволен с должности главы "Укрликтравы" из-за неэффективности и плохих финансовых результатов.

Народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк выражал мнение, что "Батькивщина" дала голоса при голосовании за госбюджет в обмен на назначение "своего" человека на это госпредприятие.