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Украинский экспорт в ЕС увеличился на 44%

Суббота, 14 августа 2021, 13:59

По результатам первого полугодия 2021 украинский экспорт в страны ЕС вырос на 43,9% и составил $11,87 млрд.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится на сайте Госстата.

Таким образом, доля экспорта в ЕС в структуре украинского экспорта составила 39,7%.

Больше всего украинские товары экспортировались в Польшу ($2,3 млрд), Италию ($1,5 млрд), Германию ($1,2 млрд) и Нидерланды ($1 млрд).

При этом, Польша остается вторым рынком по размеру украинского экспорта, уступая только Китаю ($4,2 млрд). В топ-5 ключевых внешних рынков Украины также входят Турция ($1,8 млрд), Россия ($1,5 млрд) и уже упоминавшаяся Италия.

Одновременно импорт товаров из ЕС в Украину вырос на 26,3% и составил $12,96 млрд (доля в структуре украинского импорта - 41,5%).

В общем украинский экспорт в первом полугодии текущего года вырос на 30,7%, составив $29,9 млрд. В то же время, импорт в Украину вырос на 28%, составив  $31,2 млрд.

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Темы: ЕСторговляэкспортэкономика
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