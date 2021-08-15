США и Германия готовят эвакуацию посольств из Кабула из-за наступления "Талибана"

Соединенные Штаты начали эвакуацию своих дипломатов и направили дополнительные войска для обеспечения безопасности аэропорта Кабула на фоне наступления "Талибана" на столицу Афганистана.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Сейчас у нас уезжает небольшая группа людей, и большинство сотрудников готовы к выезду. Посольство продолжает работать", – сказал в воскресенье официальный представитель США.

Президент Джо Байден в субботу санкционировал развертывание 5000 американских военнослужащих для помощи в эвакуации граждан и обеспечения "упорядоченного и безопасного" вывода военного персонала.

В воскресенье утром талибы объявили о взятии под контроль важного стратегического города Джелалабад, который дает им контроль над дорогой, ведущей в пакистанский город Пешавар, одной из главных магистралей в Афганистан.

В субботу талибы захватили город Мазари-Шариф на севере страны. Оба города были взяты под контроль с небольшими боевыми действиями.

"В настоящее время в Джелалабаде не происходит столкновений, потому что губернатор сдался талибам. Разрешение прохода талибам было единственным способом спасти жизни мирных жителей", - сказал афганский чиновник из Джелалабада.

Второй чиновник службы безопасности в городе сказал, что талибы согласились предоставить безопасный проход правительственным чиновникам и силам безопасности, пока они покидают Джелалабад. Решение о сдаче было принято, чтобы избежать "жертв и разрушений", – сказал он.

Германия также готовится к эвакуации посольства из Кабула в случае необходимости, сообщает DPA. Министр иностранных дел Хайко Маас заявил, что Берлин готов ко всем сценариям.

"Сейчас главным приоритетом является безопасность сотрудников нашего посольства. Мы не будем рисковать, что наши люди попадут в руки талибов. Мы готовы ко всем сценариям", – сказал Маас.

В понедельник военно-воздушные силы Германии отправляют военные транспорты в Кабул. По словам Мааса, правительство Германии требует от своего парламента, Бундестага, мандата на проведение эвакуационной миссии.

Канцлер Ангела Меркель и несколько членов правительства провели в субботу кризисное совещание и обсудили, как скорее репатриировать дипломатический персонал и сотрудников, работающих на немецкие организации.