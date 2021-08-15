Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Выборы в Германии: социал-демократы обошли "Зеленых" за 6 недель до голосования

Воскресенье, 15 августа 2021, 12:44
Выборы в Германии: социал-демократы обошли Зеленых за 6 недель до голосования
Фото с Twitter ЕП

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) за шесть недель до выборов в Бундестаг опередила партию "Зеленых" и вышла на второе место.

Об этом свидетельствуют результаты опроса BILD, сообщает "Европейская правда".

По результатам опроса, социал-демократов поддерживают 20% избирателей (+2 процентных пункта по сравнению с прошлой неделей) и это их лучший результат с декабря 2017 года.

Лидирует в опросе консервативный блок Ангелы Меркель ХДС/ХСС, который поддерживают 25% респондентов (-1 пункт).

Рейтинг "зеленых" после июльского снижения не меняется и в настоящее время составляет 18%.

Шансы попасть в Бундестаг также имеют "Свободные демократы" – 12%, правая "Альтернатива для Германии" – 11% и "Левая партия" – 7%.

Парламентские выборы в Германии пройдут 26 сентября.

Напомним, действующий лидер партии Ангелы Меркель Христианско-демократический союз Армин Лашет в последних рейтингах имеет наименьшую поддержку с мая.

На первом месте по уровню поддержки – кандидат от СДПГ Олаф Шольц, за него готовы отдать голоса 25% опрошенных.

Читайте также – Рейтинги затопило: как масштабное наводнение повлияет на результаты немецких выборов.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Германиявиборы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
Германия
СМИ: Немецкая разведка прослушивала Пригожина и Лукашенко во время мятежа в РФ
Германия ускорит строительство СПГ-терминалов после отказа от газа из РФ
Мостоукладчик и средства против дронов: новый пакет помощи от Германии
Последние новости
06:24
Нетаньяху назвал три "предпосылки для мира" в Секторе Газа
05:38
Генштаб опроверг информацию о гибели более 100 бойцов на Авдеевском направлении
05:22
ОбновленоВ Киеве и области была воздушная тревога из-за ракетной опасности
04:32
ФБР расследует угрозы судьям после снятия Трампа с президентских выборов – CNN
03:50
В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Законопроект о мобилизации предлагает электронные повестки и изменение призывного возраста
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрывали Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
Все новости...
Реклама: