Выборы в Германии: социал-демократы обошли "Зеленых" за 6 недель до голосования

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) за шесть недель до выборов в Бундестаг опередила партию "Зеленых" и вышла на второе место.

Об этом свидетельствуют результаты опроса BILD, сообщает "Европейская правда".

По результатам опроса, социал-демократов поддерживают 20% избирателей (+2 процентных пункта по сравнению с прошлой неделей) и это их лучший результат с декабря 2017 года.

Лидирует в опросе консервативный блок Ангелы Меркель ХДС/ХСС, который поддерживают 25% респондентов (-1 пункт).

Рейтинг "зеленых" после июльского снижения не меняется и в настоящее время составляет 18%.

Шансы попасть в Бундестаг также имеют "Свободные демократы" – 12%, правая "Альтернатива для Германии" – 11% и "Левая партия" – 7%.

Парламентские выборы в Германии пройдут 26 сентября.

Напомним, действующий лидер партии Ангелы Меркель Христианско-демократический союз Армин Лашет в последних рейтингах имеет наименьшую поддержку с мая.

На первом месте по уровню поддержки – кандидат от СДПГ Олаф Шольц, за него готовы отдать голоса 25% опрошенных.

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