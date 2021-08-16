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Венгрия исключительно для жителей Закарпатья продолжила вакцинацию на границе

Понедельник, 16 августа 2021, 10:25

Венгрия продолжила возможность прививки на границе для жителей Закарпатья до конца августа.

Об этом сообщило издание InfoPost.Media, пишет "Европейская правда".

В июле правительство Венгрии создало мобильные пункты прививки на своих границах, предоставив возможность бесплатной вакцинации жителям приграничных регионов всех 8 стран-соседей Венгрии, включая Украину.

Однако, только для жителей Закарпатской области эту возможность прививки на границе продлили до конца августа.

Кроме того, только для граждан Украины, которые являются жителями Закарпатской области, венгерское правительство выделило вакцину Janssen от американской компании Johnson&Johnson, которая предусматривает только одну прививку. Для жителей других стран-соседей Венгрии было предусмотрено различные виды вакцины по принципу наличия и остаточности.

В августе возможность вакцинироваться для жителей Закрпатья остается на двух пунктах пропуска: "Загонь-Чоп", "Барабаш-Косино".

По официальной информации венгерского правительственного сайта koronavirus.gov.hu, начиная со 2 июля и по состоянию на 22 июля 2021 года всего был вакцинирован 10 491 человек из приграничных с Венгрией регионов соседних стран - Украины, Сербии, Румынии, Хорватии, Словении, Словакии и Австрии .

После вакцинации люди получают венгерский сертификат европейского образца. В случае с жителями Закарпатской области, сертификаты выдаются через Генеральное консульство Венгрии в городе Ужгород.

Темы: ВенгрияЗакарпатье
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