Страны ЕС закрывают посольства и эвакуируют дипломатов из Кабула

Италия эвакуировала из Кабула 70 сотрудников посольства и афганских служащих, самолет должен был прибыть в Рим в понедельник.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Эвакуация является частью итальянской операции Aquila Omnia по быстрой эвакуации итальянского дипломатического персонала, граждан, афганских служащих и членов семей. До вывода войск Италия имела в Афганистане один из крупнейших контингентов.

Франция заявила, что в понедельник эвакуирует своих первых граждан и афганских служащих из Кабула на базу в Объединенных Арабских Эмиратах.

"Мы планируем провести первую ротацию до конца понедельника", - заявила министр обороны Флоранс Парли, добавив, что несколько десятков французских граждан должны быть эвакуированы.

Она добавила, что дипломатический персонал входит в число десятков людей, подлежащих эвакуации.

Из Германии в Афганистан в понедельник вылетели три военно-транспортных самолета. Они должны вывести из страны немецких граждан и афганцев, которые работали с немецкими властями. На борту самолетов также есть десантники и военная полиция для обеспечения эвакуации.

Финляндия заявила, что закроет свое посольство в Кабуле немедленно и до дальнейшего уведомления из-за ситуации с безопасностью. "Дипломатический персонал эвакуируется из страны", - говорится в заявлении МИД.

Швеция в воскресенье эвакуировала весь персонал посольства в Кабуле. "Я могу сообщить, что весь персонал - 19 человек - покинул вчера Кабул, согласно плану эвакуации посольства", - сказала министр иностранных дел Анн Линде.

Эвакуация была осуществлена вертолетом на базу США в Катаре. В настоящее время продолжается вывоз сотрудников домой в Швецию.

Напомним, тысячи афганцев и иностранных граждан образовали давку в аэропорту Кабула, пытаясь бежать из страны после перехода власти к "Талибану", контроль над аэропортом взяли силы США.

15 августа в Афганистане талибы вошли в столицу Кабул, афганское правительство заявило о "мирном переходе власти".

Президент Афганистана Ашраф Гани покинул Кабул и направился в Таджикистан после входа сил "Талибана" в город.