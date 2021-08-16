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Польша передаст Украине 650 тысяч доз вакцины AstraZeneca

Понедельник, 16 августа 2021, 17:18

Польша во вторник передаст в Украине 650 тысяч доз вакцины от коронавируса AstraZeneca.

Об этом заявил глава канцелярии премьер-министра Михал Дворчик, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Польское радио".

Дворчик заявил, что Польша до сих пор посылала вакцины от COVID -19 компании Pfizer Австралии (1 млн доз), Испании (2,4 млн доз), Португалии (600 тысяч). 1миллион доз вакцины Moderna были отправлены в Норвегию. Во вторник 650 тысяч доз AstraZeneca будет передано Украине.

Председатель Правительственного агентства стратегических резервов (RARS) Михал Кучмеровский сообщил, что цены на перепроданные Польшей вакцины не разглашаются.

"Есть правило не потерять и не заработать. Отдельные страны покрывают расходы на транспорт, мы организовываем", - добавил он.

Напомним, правительство Греции решил предоставить Украине 100 000 доз вакцины против коронавируса от компании AstraZeneca.

Кроме того, Украина получила от Дании 500 000 доз вакцины от коронавируса в рамках достигнутых ранее договоренностей.

Темы: Польшавакцинациякоронавирус
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