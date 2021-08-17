В Киеве торговали младенцами по $70 тысяч: продали не менее 13 детей

Столичные правоохранители разоблачили схему незаконной торговле новорожденными, замаскированную под суррогатное материнство.

Источник: председатель Нацполиции Игорь Клименко, Департамент миграционной полиции, пресс-служба НПУ в комментарии УП, собеседник УП в правоохранительных органах

Прямая речь Клименко: "70 тысяч долларов США за ребенка. К сожалению, это реальность. Реальность, которая была рядом с нами. В одной из специализированных клиник Киева.

Этот факт незаконной торговле новорожденными, замаскированный под суррогатное материнство, оперативники Департамента миграционной полиции и следователи документировали более двух лет".

Детали: Клименко отмечает, что в процессе документирования правоохранители изъять трех новорожденных и передали их соцслужбам. Но, по данным НПУ, еще по меньшей мере 13 детей были проданы и вывезены из Украины.

По данным источника "Украинской правды", незаконная схема действовала с 2018 года.

В состав группы входило пять человек, в том числе - организатор, соорганизатор, два гражданина одной из стран Восточной Азии, а также врач-уролог.

Рекламу о своих услугах фигуранты размещали на интернет-платформах разных стран. Действовали злоумышленники по отработанной схеме: подыскивали женщин в уязвимом положении, которые за денежное вознаграждение - от 300 до 1000 долларов США соглашались на фиктивные браки с иностранцами.

Врач, который входил в состав организованной преступной группы, оформлял фальшивые справки о противопоказаниях для планирования и вынашивания беременности "женами". Это становилось основанием для официального применения вспомогательных репродуктивных технологий. Поэтому "семейным парам" подыскивали суррогатных матерей. За вынашивание ребенка женщинам платили от 6 до 8 тысяч долларов США.

После рождения младенца мать оформляла доверенность на право вывоза отцом-иностранцем ребенка за границу. За услуги злоумышленников граждане другого государства платили около 70 000 долларов США.

Установлено 16 фактов продажи детей. Во время проведения обысков правоохранители изъяли черновые записи. В них указана информация о еще 160 заказах от иностранцев.

Фигурантам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 149 (Торговля людьми) и ч.2. ст. 366 (Служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

По данным УП, три подозрения вручены непосредственно, еще два - уведомлены заочно.

Как уточнили "Украинской правде" в пресс-службе Нацполиции, трем подозреваемым в ближайшее время суд изберет меру пресечения. Двое фигурантов находятся за рубежом, их объявят в международный розыск.

Напомним: Недавно Служба безопасности Украины в Харьковской области разоблачила межрегиональную группу злоумышленников во главе со столичными репродуктологами: дельцы наладили схему "поставки" иностранцам младенцев якобы в рамках программы суррогатного материнства.

"Собственный" ребенок с полным пакетом поддельных официальных документов обходился заказчику в 60 тысяч долларов.