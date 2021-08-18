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Земан усомнился в оправданности существования НАТО из-за Афганистана

Среда, 18 августа 2021, 14:24
Земан усомнился в оправданности существования НАТО из-за Афганистана
Милош Земан. фото из Википедии

Президент Чехии Милош Земан считает провалом НАТО ситуацию, которая сложилась в Афганистане, и говорит, что финансирование Альянса отныне является напрасной тратой денег.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ceske Noviny.

По словам Земана, оправдались его прогнозы, в которых он предостерегал от выхода из Афганистана. "Это означает, что "Талибан" создаст террористический центр в Афганистане. Он возобновит теракты практически по всему миру", - сказал он.

Президент Чехии назвал выход из Афганистана актом трусости и драматическим провалом НАТО. По его словам, теперь недоверие к Альянсу будет расти. Он также раскритиковал быстрый выход США.

"По моему мнению, выйдя из Афганистана, американцы потеряли престиж мирового лидера, а сам НАТО сейчас вызывает сомнения в оправданности существования", - сказал он.

"Если НАТО потерпел неудачу, это также должно привести к переоценке наших расходов на оборону и большему акценту на национальной обороне", - отметил Земан.

По его словам, чешские расходы на оборону до сих пор были более мотивированы требованиями Североатлантического альянса.

"И эти требования, в свою очередь, мотивированы желанием иностранных оружейных компаний, поэтому я считаю, что наши расходы на вооружение сейчас должны быть сосредоточены на национальной обороне, на национальных приобретениях, теперь, когда инвестиции в НАТО - это немного трата денег", - сказал Земан.

"Национальная армия и национальное государство были бы естественным следствием неудачи НАТО в Афганистане. Это была единственная возможность, когда НАТО мог воевать. Просто лай на Россию и Китай не интересен", - добавил он.

Как сообщалось, главный дипломат ЕС Жозеп Боррель подчеркнул, что сотрудничество Евросоюза с любым будущим правительством Афганистана зависит от того, будет ли мирным дальнейшее урегулирование, и от соблюдения прав человека.

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