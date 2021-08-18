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Украинский самолет пока не попал в Кабул для эвакуации, ждет разрешения

Среда, 18 августа 2021, 14:41
фото Генштаба

Украинский военно-транспортный самолет Ил-76МД пока не получил разрешение для доступа в аэропорт Кабула и проведения эвакуации.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении Генштаба Вооруженных сил Украины.

Самолет 25-й бригады транспортной авиации Воздушных сил ВСУ 18 августа вылетел из Борисполя в Афганистан с миссией эвакуации граждан Украины и иностранцев.

"В настоящее время нет безопасного коридора для доступа в аэропорт Кабула, где ситуация остается частично неконтролируемой", - говорится в заявлении Генштаба.

Кроме того, еще не получено разрешение на взлет и безопасный выход самолета с территории Афганистана. Поэтому пока самолет Ил-76МД находится в аэропорту Маскат (Султанат Оман), где ждет решения данных вопросов и разрешения на эвакуацию.

Напомним, глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что 12 украинцев, которые застряли на военной базе около Кабула, являются бывшими военнослужащими, и пообещал, что "ребят вывезут".

Более 150 граждан Украины обратились к дипломатам с желанием эвакуироваться из Афганистана, где власть перешла к группировке "Талибан".

Темы: Афганистан
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