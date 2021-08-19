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Правительство Германии назначило уполномоченного по транзиту газа через Украину

Четверг, 19 августа 2021, 09:11

Федеральное правительство Германии назначило уполномоченного по обеспечению газового транзита через Украину.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на сообщение министерства экономики Германии.

Уполномоченным немецкого правительства стал Георг Граф Вальдерзее, который уже занимал эту должность в 2019 году, когда велись переговоры о продлении транзитного контракта.

"С обновленным назначением сегодня Георга Графа Вальдерзее специальным представителем федеральное правительство будет выступать за продление соглашения о транзите газа между Украиной и Россией на срок до десяти лет, чтобы гарантировать транзита газа через Украину даже после окончания текущего соглашения о транзите 31 декабря 2024 года", - сказано в сообщении.

Специальный представитель федерального правительства по вопросам транзита газа в Украине должен выступать посредником и консультировать обе стороны, а также Европейскую комиссию, США и, при необходимости, третьи страны, чтобы добиться продления контракта на транзит газа с учетом интересов всех сторон.

В его задачи, среди прочего, входит проведение двусторонних переговоров, поиск компромиссных линий и привлечение третьих стран.

Таким образом немецкое правительство выполняет обязательства по соглашению с США по "Северному потоку-2", по которому такой уполномоченный должен быть назначен.

Темы: Германиягаз
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