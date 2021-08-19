В аэропорту Кабула с воскресенья погибли 12 человек

Всего в аэропорту Кабула и вблизи него начиная с воскресенья, когда власть в Афганистане перешла к "Талибану", были убиты 12 человек.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на талибов и представителей НАТО, передает "Европейская правда".

Смерти были вызваны или выстрелами из оружия, или давкой, заявил в четверг представитель "Талибана" и призвал людей, которые все еще скапливаются у ворот аэропорта, возвращаться домой, если у нет законного права путешествовать.

"Мы не хотим причинить вред никому в аэропорту", - сказал представитель "Талибана", который отказался назваться.

Ранее сообщалось, что семнадцать человек пострадали в среду в давке у ворот аэропорта в столице Афганистана Кабуле.

Американские военные, контролирующие аэропорт, были вынуждены прекратить полеты в понедельник после того, как тысячи напуганных афганцев заполнили аэродром, пытаясь убежать. Во вторник полеты возобновились, поскольку ситуацию взяли под контроль.

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