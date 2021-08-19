Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В аэропорту Кабула с воскресенья погибли 12 человек

Четверг, 19 августа 2021, 11:51

Всего в аэропорту Кабула и вблизи него начиная с воскресенья, когда власть в Афганистане перешла к "Талибану", были убиты 12 человек.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на талибов и представителей НАТО, передает "Европейская правда".

Смерти были вызваны или выстрелами из оружия, или давкой, заявил в четверг представитель "Талибана" и призвал людей, которые все еще скапливаются у ворот аэропорта, возвращаться домой, если у нет законного права путешествовать.

"Мы не хотим причинить вред никому в аэропорту", - сказал представитель "Талибана", который отказался назваться.

Ранее сообщалось, что семнадцать человек пострадали в среду в давке у ворот аэропорта в столице Афганистана Кабуле.

Американские военные, контролирующие аэропорт, были вынуждены прекратить полеты в понедельник после того, как тысячи напуганных афганцев заполнили аэродром, пытаясь убежать. Во вторник полеты возобновились, поскольку ситуацию взяли под контроль.

Читайте также: Шариат с послаблениями: что ждет Афганистан под властью талибов

Темы: Афганистан
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
Афганистан
Между Ираном и Талибаном произошла стрельба из-за воды, есть погибшие
Талибы провели первые торги нефти, добытой в Афганистане
МИД вызывает посла Венгрии после того, как Орбан сравнил Украину с Афганистаном
Последние новости
06:48
США атаковали в ответ объекты "Хезболлы" в Ираке – Пентагон
06:24
Нетаньяху назвал три "предпосылки для мира" в Секторе Газа
05:38
Генштаб опроверг информацию о гибели более 100 бойцов на Авдеевском направлении
05:22
ОбновленоВ Киеве и области была воздушная тревога из-за ракетной опасности
04:32
ФБР расследует угрозы судьям после снятия Трампа с президентских выборов – CNN
03:50
В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Законопроект о мобилизации предлагает электронные повестки и изменение призывного возраста
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрывали Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
Все новости...
Реклама: