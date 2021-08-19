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Польша и Чехия завершили эвакуацию своих граждан из Афганистана

Четверг, 19 августа 2021, 18:45

Польша и Чехия сообщили о завершении эвакуации из Афганистана своих граждан - но, в случае Польши, не эвакуационной операции в целом. 

Об этом сообщает "Европейская правда".

Заместитель главы МИД Польши Марцин Пшидач сообщил, что из Кабула вылетели последние двое граждан Польши, пишет PAP. Всего необходимо было вывезти шестерых поляков.

"Последние двое вылетели из Кабула утром в Узбекистан. Мы надеемся, что через несколько часов они будут уже в Польше. В настоящее время в стране больше нет граждан Польши, по крайней мере тех, о которых мы знаем", - рассказал он.

Всего в Польшу эвакуировали из Кабула уже несколько десятков человек, и запросы продолжают поступать. "Некоторые из них - люди, которые активно работали над развитием демократии в Афганистане, в том числе в сотрудничестве с Польшей, и конечно мы хотим им помочь", - отметил Пшидач.

Польскими эвакуационными рейсами вылетела также одна семья граждан Германии и одна - Нидерландов. "В настоящее время я не могу сказать, когда будет последний рейс. Мы стараемся помочь как можно большему количеству людей", - добавил он, отметив, что эвакуация будет длиться, пока союзники смогут ее продолжать.

Граждане Афганистана, которых забрали в Польшу, сейчас размещены в специальных центрах и могут подаваться на гуманитарную визу.

Как сообщает ČTK, премьер Чехии Андрей Бабиш заявил о завершении чешской эвакуационной миссии с третьим рейсом.

Министр иностранных дел Якуб Кульганек рассказал, что Чехия вывезла уже всех людей из своего эвакуационного списка, в том числе 170 афганцев. Он не исключил, что с помощью союзников из Кабула еще продолжат забирать людей, которые сотрудничали с чешской миссией или имеют связи с Чехией.

Напомним, ранее Польша анонсировала отправку в Афганистан военного контингента в количестве 100 человек для поддержки эвакуации.

Темы: АфганистанПольшаЧехия
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