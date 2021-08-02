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Власти рассматривают возможность ослабить ограничения для вакцинированных - санврач

Понедельник, 2 августа 2021, 11:49
Власти рассматривают возможность ослабить ограничения для вакцинированных - санврач

В Министерстве здравоохранения рассматривают возможность частичного ослабления ограничений для вакцинированных граждан.

Источник: главный санитарный врач Игорь Кузин в комментарии "Радио Свобода"

Прямая речь: "Сейчас наша главная цель - вакцинировать как можно большее количество населения. В случае возможной вспышки мы будем учитывать показатели охвата прививками и в соответствии с этим принимать те или иные решения. Сейчас рано говорить о конкретных условиях, но мы точно будем рассматривать возможность частичного ослабления ограничений для вакцинированного населения".

Детали: По его словам, карантинные нормы будут пересматриваться в зависимости от эпидситуации.

Кузин отметил, что основные противоэпидемические меры остаются в силе: носить маски, соблюдать социальную дистанцию, пользоваться антисептическими средствами, избегать скопления людей.

Самое главное - вакцинироваться против COVID-19, это самый эффективный способ обезопасить себя и людей вокруг от тяжелого течения болезни и это спасает жизни, - добавил Кузин.

Несмотря на увеличение темпов вакцинации, показатель привитых граждан остается крайне низким, и эта ситуация вызывает тревогу, отметил санврач.

Что предшествовало: Председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в Facebook заявил, что Украина со временем также будет вынуждена вводить ограничения для невакцинированных граждан.

С начала прививочной кампании, по данным Минздрава, привито 3 571 447 человек, из них получили одну дозу - 3 571 445 человек полностью иммунизированы и получили две дозы - 2 023 258.

Темы: вакцинацияCovid-2019коронавирус
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