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В Киеве за первый день августа 62 новых больных COVID

Понедельник, 2 августа 2021, 16:05
Фото КГГА

За сутки 1 августа в столице зарегистрировали 62 новых случая заболевания коронавирусом, два человека умерли.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Прямая речь Кличко: "Плюс 62 подтвержденных случая заболевания коронавирусом, плюс 2 летальных случая от вируса".

Детали: Среди новых больных 41 женщина в возрасте от 24 до 79 лет, 17 мужчин в возрасте от 19 до 72 лет, 2 девочки 4 и 16 лет и 2 мальчика 3 и 11 лет. 10 человек госпитализировали.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Подольском (19), Оболонском (11) и в Соломенском (10) районах.

По состоянию на 2 июля в столице уже 219 142 подтвержденных случая коронавируса, умерли 5 235 больных. Преодолели вирус 209 427 жителей столицы, из них 48 за минувшие сутки.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Предыстория: 

Украинская правда
Темы: Киевкоронавирус
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