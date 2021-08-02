Муж Тимановской сбежал из Беларуси в Украину

Муж белорусской олимпийки Кристины Тимановской – Арсений Зданевич уехал из Беларуси в Украину после того, как его жену пытались силой вывезти с Олимпиады в Токио на родину.

Источник: BBC News Украина со ссылкой на комментарий самого Зданевича

Детали: 25-летний Арсений Зданевич тоже спортсмен: мастер спорта, работал тренером по фитнесу.

Свое точное местонахождение он не называет из соображений безопасности, но уверяет, что в Украине чувствует себя в безопасности. Говорит, что был здесь несколько раз проездом.

Зданевич говорит, что отправился в Украину, потому что здесь у него есть знакомые. Какими будут действия супругов дальше, он пока не знает.

У самой Кристины, по его словам, в Беларуси осталась мама.

Прямая речь: "Решение о выезде принял течение получаса. Не чувствовал, что за мной следят, спокойно прошел границу, сейчас в безопасности".

Больше деталей: Зданевич сообщил, что Тимановская уже получила приглашение выступать за Польшу, а сама она находится в нормальном психологическом состоянии.

На вопрос, поддерживали ли они с женой протесты в Беларуси, Арсений коротко ответил: "Политикой не интересовались и в протестах не участвовали".

Арсений Зданевич говорит, что они с женой готовы вернуться в Беларусь, но "если нас не посадят и не будет уголовных дел".

Предыстория: Легкоатлетку из Беларуси Кристину Тимановскую, которая находится на Олимпиаде в Токио, силой увезли в аэропорт, чтобы доставить обратно в Беларусь после того, как она пожаловалась на национальных тренеров в соцсети. Однако в аэропорту она зашла в отделение полиции и попросила международной защиты.

После этого спортсменка прибыла в посольство Польши в Токио, где ей выдали гуманитарную визу.