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Филатов пообещал вакцинированным днепрянам бесплатные проезд и кино

Понедельник, 2 августа 2021, 18:28
Филатов пообещал вакцинированным днепрянам бесплатные проезд и кино

Мер Днепра Борис Филатов обязал своих подчиненных вакцинироваться или каждую неделю за свой счет делать ПЦР-тесты на коронавирус, а жителям города будет предоставлен бесплатный проезд в городском электротранспорте и метро, а также бесплатное кино.

Источник: Филатов в Facebook

Прямая речь Филатова: "Теперь все мои подчинённые обязаны быть вакцинированными, а если не хотят, то пусть за свои деньги каждую неделю предоставляют справку об отрицательном ПЦР (как в мэрии Нью-Йорка). Или увольняются.

Всем вновь провакцинированным землякам будет предоставлен бесплатный проезд в городском электротранспорте и метро.

Ну и в качестве плюшек будем ходить в кино бесплатно. Кнутом и пряником. Берегите себя. "Дельта" на пороге".

Дословно: "Всем работникам исполнительных органов, коммунальных предприятий, учреждений, заведений городского совета, не привитым к 15.10.21, предоставлять руководителям справку об отсутствии COVID-19 каждую в неделю.

Департаменту по вопросам местного самоуправления предоставить предложения по организации 2 мероприятий (первый - для молодежи, второй - для пожилых людей) в октябре-ноябре с бесплатным входом при предъявлении документа, подтверждающего вакцинацию.

Управлению культуры предоставить предложения по взаимодействию с кинотеатрами о выдаче флаеров со скидкой для вакцинированных 2-й дозой и / или просмотра кинофильмов вакцинированными в залах с возможностью находиться без средств индивидуальной защиты.

Департамента транспорта подготовить проект о поощрении жителей города к вакцинации, предусмотрев выдачу вакцинированным месячных проездных билетов.

Департамента здоровья обеспечить выдачу проездных билетов после 2-й дозы".

Напомним: Похожую модель ввел в США президент Джо Байден. Вакцинированные жители страны получат по $100, а госслужащие должны вакцинироваться.

В противном случае они будут вынуждены постоянно носить на работе маску, еженедельно тестироваться, соблюдать социальную дистанцию и еще несколько новых правил.

Украинская правда

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Темы: ДнепрФилатоввакцинациякоронавирус
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