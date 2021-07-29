По $100 каждому: Байден убеждает американцев вакцинироваться

В Белом доме сообщили, что все гражданские служащие федерального правительства должны будут пройти вакцинацию от COVID-19 или регулярно делать анализы, носить маску и соблюдать дистанцию, а также ​​предлагают выплачивать по $100 людям за вакцинацию.

Источник: Белый дом, AP

Прямая речь Байдена: "Это эпидемия невакцинированных. Умирают люди, которые не должны умирать".

Детали: Отмечается, что Белый дом использует агрессивный подход к борьбе со штаммом "Дельта".

Если госслужащие не подтвердят свою вакцинацию, они будут вынуждены постоянно носить на работе маску, еженедельно тестироваться, соблюдать социальную дистанцию и еще несколько новых правил.

В США сейчас 4 миллиона федеральных служащих.

Байден также призвал местные власти с "коронавирусных" средств выплачивать по $100 людям, которые недавно прошли вакцинацию от COVID-19. Согласно обнародованному ранее опросу, треть невакцинированных людей заявили, что деньги помогут им решиться на прививку.

Министерство обороны США должно добавить вакцинацию от COVID-19 в перечень обязательных прививок для военных.

Напомним: Центры США по контролю и предотвращению заболеваний (CDC) рекомендовали всем, даже привитым от COVID-19 людям, носить маски в помещениях, особенно в опасных с точки зрения эпидемиологии районах страны.