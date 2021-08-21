США ввели санкции против "Северного потока-2"

Администрация президента США Джо Байдена ввела санкции в отношении российского судна и двух компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток - 2".



Источник: отчет Госдепартамента перед комитетами Конгресса, с которым ознакомилось агентство Reuters

Детали: Санкции ввели против судна "Остап Шеремета", судовладельца ООО "Дворянство" и строительной компании "Константа".

Отмечается, что Байден отдельно издал указ, разрешающий вводить санкции в отношении некоторых российских трубопроводов.

Напомним: В начале августа украинские политики, общественные деятели, журналисты и активисты обратились с письмом к Байдену, в котором просят пересмотреть решение о неприменении санкций к компании-оператору газопровода "Северный поток-2".