Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

США ввели санкции против "Северного потока-2"

Суббота, 21 августа 2021, 02:59

Администрация президента США Джо Байдена ввела санкции в отношении российского судна и двух компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток - 2".

Источник: отчет Госдепартамента перед комитетами Конгресса, с которым ознакомилось агентство Reuters

Детали: Санкции ввели против судна "Остап Шеремета", судовладельца ООО "Дворянство" и строительной компании "Константа".

Отмечается, что Байден отдельно издал указ, разрешающий вводить санкции в отношении некоторых российских трубопроводов.

Напомним: В начале августа украинские политики, общественные деятели, журналисты и активисты обратились с письмом к Байдену, в котором просят пересмотреть решение о неприменении санкций к компании-оператору газопровода "Северный поток-2".

Темы: СШАСеверный поток-2
powered by lun.ua
Главное сегодня

Верующие УПЦ МП протестовали под Радой против приезда Варфоломея

МИД выразил протест против новых российских санкций

Последняя страна НАТО присоединилась к Крымской платформе

Суд снял арест с имущества, изъятого в доме родителей Клюева

Украинский самолет вылетел из Кабула

Данилов назвал санкции РФ подарком, Кулеба - местью

Все новости...
США
Делегацию США на Крымской платформе возглавит министр энергетики
США в годовщину отравления Навального ввели дополнительные санкции против РФ
Штаты изучают связь редкой болезни с прививкой вакциной Moderna
Последние новости
15:46
фотоПод Офисом президента открыли арт-площадку по мотивам картин Примаченко
15:42
Хмельницкая АЭС вернулась в энергосистему
15:35
Верующие УПЦ МП протестовали под Радой против приезда Варфоломея
15:21
В Киеве 232 новых больных COVID и две смерти
15:14
В Бельгии за исключением Брюсселя ослабят коронавирусные ограничения
15:10
СНБО одобрил проект Стратегического оборонного бюллетеня
14:57
На Закарпатье произошел взрыв на АЗС: есть пострадавшие
14:46
Заместитель генсека НАТО посетит Киев 23-24 августа
14:39
МИД выразил протест против новых российских санкций
14:34
Данилов: из-за долгов МАУ может прекратить свою работу
Все новости...