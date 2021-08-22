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G7 назначила экстренную встречу из-за ситуации в Афганистане

Воскресенье, 22 августа 2021, 17:27

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что соберет лидеров G7 для срочных переговоров по ситуации в Афганистане во вторник.

Об этом Джонсон сообщил в воскресенье в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

В своем твите Джонсон сказал, что "жизненно важно, чтобы международное сообщество работало вместе для обеспечения безопасной эвакуации, предотвращения гуманитарного кризиса и поддержки афганского народа для закрепления достижений последних 20 лет".

В этом году Великобритания председательствует в "Группе семи", в которую также входят Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и США.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен ранее заявила, что комиссия готова предоставить финансирование странам ЕС, которые помогают переселить беженцев из Афганистана, и что она планирует поднять вопрос переселения на заседании G7 на следующей неделе.

Западные правительства пытаются эвакуировать своих граждан и отдельных афганцев, которым угрожает опасность после захвата власти "Талибаном" в Афганистане.

За пределами аэропорта Кабула в субботу происходили хаотические сцены, тогда как тысячи афганцев отчаянно пытались убежать, проникнув на аэродром.

Министерство обороны Великобритании в воскресенье заявило, что в результате паники и хаоса среди людей возле аэропорта Кабула погибли семь афганских мирных жителей.

Темы: G7Афганистан
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