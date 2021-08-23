В Еврокомиссии не видят шансов для запуска процедуры членства Украины в ближайшие годы

Вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис не видит перспектив для запуска процедуры членства Украины в ЕС в ближайшие 3-5 лет.

Об этом он заявил в интервью РБК-Украина, сообщает "Европейская правда".

"Я так думаю, с учетом политической ситуации в ЕС, того, как проходит вопрос о расширении, то да, думаю, что, к сожалению, это маловероятно в ближайшие годы", - сказал Домбровскис.

"Что касается вступления в ЕС, это в первую очередь политический вопрос, который должен единогласно быть поддержан всеми странами-членами - открытие новых переговоров о вступлении. И уже в рамках этого процесса переговоров появляется дорожная карта", - заявил он.

По его словам, сейчас в ЕС нет консенсуса относительно дальнейшего расширения Евросоюза, и это касается не только Украины, но и других стран, которые проявляют интерес к вступлению в ЕС.

"Сейчас такого рода консенсуса действительно нет. Проходят переговоры с теми странами, с которыми процесс был запущен много лет назад", - сказал он, имея в виду балканские государства.

"Там мы видим, что этот процесс проходит очень медленно, занимает много лет", - добавил вице-президент ЕК.

Домбровскис считает, что этот вопрос надо сохранять в повестке дня, но в краткосрочной перспективе важно сконцентрироваться на максимальном использовании возможностей, которые дает соглашение об ассоциации.

В начале августа в статье для издания Foreign Affairs глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал западных партнеров Украины определить четкую дорожную карту вступления Украины в НАТО и ЕС.