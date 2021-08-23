Еврокомиссия обещает следить, чтобы "СП-2" не привел к транзитным проблемам для Украины

Еврокомиссия обещает следить, как США и Германия будут обеспечивать, чтобы газопровод "Северный поток-2" не привел к проблемам для Украины как страны-транзитера.

Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис, сообщает "Европейская правда".

Он отметил, что Еврокомиссия всегда давала ясно понять, что "Северный поток-2" не является проектом совместного европейского интереса и не способствует достижению целей энергетической политики ЕС.

"Сейчас мы будем следить за декларацией США и Германии, и как будет обеспечиваться то, чтобы "Северный поток-2" не привел к проблемам для Украины как страны-транзитера. За этими вопросами мы будем продолжать следить", - сказал Домбровскис.

Вице-президент Еврокомиссии напомнил, что по предложению Еврокомиссии все газопроводы, которые входят на территорию ЕС или выходят из нее, должны соответствовать условиям Третьего энергопакета, в том числе условиям по недискриминационному доступу к инфраструктуре.

Напомним, 21 июля США и Германия объявили, что официально договорились о завершении строительства российского газопровода "Северный поток-2", опубликовав совместную декларацию с обещаниями Украине.

Киев инициировал консультации с Еврокомиссией и Германией по "Северному потоку-2" после официального объявления о сделке между Германией и США.

По данным издания Politico, европейские дипломаты и чиновники положительно оценили решение Киева требовать консультаций с Еврокомиссией и правительством Германии по соглашению Берлина с США.

В июле в Европейской комиссии получили запрос Украины о консультациях по "Северному потоку-2".