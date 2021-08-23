Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Страны Балтии и Польша выступили с заявлением о Беларуси

Понедельник, 23 августа 2021, 18:58

Президенты стран Балтии и Польши во время встречи в Киеве выпустили совместную декларацию в связи с репрессиями в Беларуси, и добавили, что "шантаж мигрантами" со стороны режима Лукашенко не заставит их изменить позицию.

Об этом говорится в тексте, опубликованном канцелярией президента Польши Анджея Дуды, пишет "Европейская правда". Декларацию подписали президент Польши, президент Литвы Гитанас Науседа, президент Латвии Эгилс Левитс и президентка Эстонии Керсти Кальюлайд. 

Президенты отмечают, что с августа прошлого года белорусские власти отказывается услышать стремления своего народа и проводят масштабные репрессии. Они вспоминают в том числе беспрецедентную посадку рейса Ryanair ради ареста оппозиционного блоггера.

"Мы, президенты Эстонии, Латвии, Литвы и Польши, единодушно осуждаем агрессивные действия Александра Лукашенко и белорусского режима для дестабилизации ситуации. Мы убеждены, что решение о будущем Беларуси должно основываться прежде всего на пожеланиях белорусского народа ... Выражаем глубокие соболезнования 631 политзаключенным (по состоянию на 13 августа) и их семьям. Все политзаключенные должны быть немедленно освобождены и все их права - поновлены. Единственный способ положить конец политическому кризису в Беларуси - это инклюзивный национальный диалог, что приведет к свободным и честным выборам", - говорится в декларации .

Президенты отмечают, что активно поддерживают международные инициативы для борьбы с безнаказанностью в Беларуси и будут продвигать новые санкции против Лукашенко и его режима.

Еще один блок декларации посвященный миграционному кризису, созданному режимом Лукашенко на границе Беларуси с ЕС. Главы четырех государств называют это гибридной атакой, в которой эксплуатируют беззащитных граждан третьих стран.

"Это не миграционный кризис - это политически управляемая гибридная операция, осуществляемая режимом Лукашенко, чтобы отвлекать внимание от все более массовых нарушений прав и свобод в стране ... Бесполезное давление и безответственные действия не изменят нашей единодушной позиции относительно кризиса в Беларуси", - отмечают президенты.

Они благодарят партнеров в ЕС и НАТО за уже оказанную поддержку в этой ситуации и отмечают, что для остановки нелегальной миграции очень важны усилия Еврокомиссии и агентств ЕС, а также сотрудничество со странами, через которые пролегают маршруты нелегальной миграции.

Президент Литвы Гитанас Науседа отметил, что главы государств договорились также вместе продвигать изменения в миграционную политику Евросоюза и укрепление контроля за границей блока.

"Я предлагаю совместно инициировать дискуссии в Брюсселе по ряду вопросов, в том числе о необходимости пересмотреть миграционную политику ЕС и законодательство по защите внешних границ, а также - доступу к средствам ЕС для сооружения физического барьера на границе с Беларусью", - отмечается на сайте президента Литвы.

Напомним, президенты всех четырех стран прибыли в Киев для участия в первом саммите Крымской платформы.

Темы: БеларусьПольшаЛитваЛатвияЭстония
powered by lun.ua
Главное сегодня

В Кабуле вооруженные люди захватили украинский самолет – МИД

На Донбассе погиб украинский военный

РФ начала строить новые подлодки, Путин говорит – из-за геополитики

В Борисполе сел еще один эвакуационный самолет из Афганистана

Новости 23 августа: саммит Крымской платформы, перспектива Украины в ЕС

В аэропорту Кабула произошла перестрелка: есть погибший и раненые

Все новости...
Беларусь
Кулеба о Беларуси: прямых угроз Украине нет, но все может измениться
Тело белоруса, повешенного в Киеве, до сих пор не разрешают похоронить – жена
На границе с Беларусью Польша создала лагеря для беженцев
Последние новости
05:45
Делаем по миллиону прививок в неделю – Ляшко
04:46
Израиль нанес удары по объектам "ХАМАС" в ответ на "огненные" шары из Газы
03:47
Польша построит забор на границе с Беларусью
02:56
Штурм Капитолия: суд оправдал полицейского, который застрелил протестующего
02:05
Суд отложил избрание меры пресечения Януковичу
01:21
В Кабуле вооруженные люди захватили украинский самолет – МИД
00:47
Зеленский обсудил с Дудой противодействие "Северному потоку – 2"
00:12
На Донбассе погиб украинский военный
23:29
РФ начала строить новые подлодки, Путин говорит – из-за геополитики
22:47
В Афганистане остаются около 50 украинцев – Кулеба
Все новости...