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США рассчитывают закончить эвакуацию из Кабула до 31 августа

Вторник, 24 августа 2021, 09:27

США рассчитывают закончить эвакуацию и покинуть аэропорт Кабула до 31 августа.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA, о этом 23 августа заявил представитель Пентагона Джон Кирби.

Он отметил, что Штаты считают своим крайним сроком для завершения эвакуации 31 августа, и добавил, что в США видели заявления "Талибана" о том, что они не готовы разрешить западным союзникам остаться после этой даты.

Сейчас в аэропорту Кабула эвакуацию и безопасность поддерживают около 5800 американских военных, и, в меньшем количестве, военные других стран Запада.

Напомним, президент США Джо Байден не исключил, что вывоз людей будет продолжено после установленного дедлайна 31 августа.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует убедить Байдена продлить срок эвакуации из Афганистана. Этот вопрос будет обсуждаться на виртуальной встрече лидеров стран "Группы семи".

За продление срока выступают и многие другие члены НАТО. В Альянсе решили не называть ориентировочной даты завершения эвакуации.

Как сообщили в Белом доме, за воскресенье-понедельник США вывезли из Кабула более 10 400 человек, другие союзники - около 5, 9 тыс. В последний день количество эвакуационных рейсов почти удвоилось.

Темы: АфганистанСША
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