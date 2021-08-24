Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Посол ЕС поздравил Украину с 30-летием независимости на украинском языке

Вторник, 24 августа 2021, 10:10

Посол Европейского Союза Матти Маасикас поздравил Украину с 30-й годовщиной независимости на украинском языке.

Видеообращение опубликовало представительство ЕС в Украине, сообщает "Европейская правда".

"Я родом из Эстонии и я хорошо понимаю настоящее значение независимости, освобождения из сетей империи. Это означает, что народ оставляет негативный опыт позади, восстанавливает свою идентичность и право решать свою судьбу. По словам Тараса Шевченко, "в своей хате - своя правда, и сила, и воля". Украинский народ лучше знает, что для него лучше", - отмечает Матти Маасикас.

Он напоминает, что с первых дней независимости ЕС стоял бок о бок с Украиной и её народом, а в 2013 году защита европейских стремлений украинцев стала ключевой движущей силой Евромайдана.

"Для украинцев Соглашение об ассоциации символизирует политическую волю к дальнейшим преобразованиям. Их основы - это преданность демократии, верховенству права, правам человека и основополагающим свободам. Это наши общие ценности", - говорит посол.

Матти Маасикас отметил, что Украина за свои 30 лет независимости преодолевала многочисленные трудности, а незаконная аннексия Крыма Россией и агрессия под руководством России на востоке до сих пор остаются чрезвычайным вызовом.

"Европейский выбор и европейские стремления Украины полностью признаются Европейским Союзом. Мы поддерживаем стратегические задачи и внешнеполитические приоритеты Украины ... Мы разделяем общие обязательства по укреплению политической ассоциации и экономической интеграции", - отмечает Матти Маасикас.

Он добавляет, что сейчас Украина стала одним из приоритетных партнеров ЕС и одним из крупнейших получателей финансовой помощи.

"ЕС единодушен в солидарности с Украиной. Вы продолжаете бороться за свою свободу. Евросоюз твердо поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в её международно признанных границах, а непризнание незаконной аннексии Крыма остается неизменным.

Как Европы нет без Украины, так нет и безопасной Европы без независимой и безопасной Украины. ЕС есть и останется крупнейшим и надежным партнером Украины", - отмечает Матти Маасикас.

Матти Маасикас, родным языком которого является эстонский, овладел украинским менее чем за год. Он публично пообещал выучить язык в ноябре 2019 года, а уже в октябре 2020 году на встрече с правительством выступил полностью на украинском.

Темы: День НезависимостиЕС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
День Независимости
Зеленский поздравил Грузию с днем независимости: Оккупант проигрывает
В Молдове в День независимости зафиксировали уже несколько звонков о "минировании"
Минобороны ответило Лукашенко: Желаем такого же "мирного неба", как в Украине
Последние новости
07:04
Вечером и ночью защитники сбили 13 из 19 вражеских "Шахедов"
06:48
США атаковали в ответ объекты "Хезболлы" в Ираке – Пентагон
06:24
Нетаньяху назвал три "предпосылки для мира" в Секторе Газа
05:38
Генштаб опроверг информацию о гибели более 100 бойцов на Авдеевском направлении
05:22
ОбновленоВ Киеве и области была воздушная тревога из-за ракетной опасности
04:32
ФБР расследует угрозы судьям после снятия Трампа с президентских выборов – CNN
03:50
В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Законопроект о мобилизации предлагает электронные повестки и изменение призывного возраста
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрывали Крымский мост
Все новости...
Реклама: