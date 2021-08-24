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5 вывезенных во Францию ​​афганцев взяли под надзор из-за возможных связей с "Талибаном"

Вторник, 24 августа 2021, 11:34

Пять вывезенных во Францию ​​граждан Афганистана взяли под надзор за возможные связи с "Талибаном", а одного из них - под стражу после нарушения требований надзора, в частности запрета покидать округ Сен-Сан-Дени и нарушение самоизоляции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Представитель правительства Габриэль Атталь уточнил, что задержанный - "гражданин Афганистана, который помогал с эвакуацией граждан Франции, людей, которые сотрудничали с Францией во время эвакуации посольства, в чрезвычайно напряженной ситуации, и он возможно спас чьи-то жизни".

В отношении четырех из пяти афганцев есть подозрения о причастности к "Талибану", а пятый, похоже, знаком с ними, из-за чего к ним во Франции применили "меры индивидуального админконтроль и надзора".

Как сообщалось ранее, на одном из эвакуационных рейсов Дании из Кабула обнаружили осужденного члена криминальной группы, которого Копенгаген депортировал 12 июля.

Темы: АфганистанФранция
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