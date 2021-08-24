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Президент вручил государственные награды по случаю Дня Независимости

Вторник, 24 августа 2021, 11:56
Президент вручил государственные награды по случаю Дня Независимости

Президент Владимир Зеленский во время торжеств по случаю Дня Независимости Украины в центре столицы вручил государственные награды ряду граждан.

Источник: Укринформ

Детали: В частности, звание Героя Украины с вручением Ордена "Золотая Звезда" посмертно присвоено Сергею Белоусу, звание Героя Украины с вручением Ордена "Золотая Звезда" посмертно - старшине Максиму Ридзаничу. Отличия получили из рук президента члены семей погибших защитников Украины.

Орден "Золотая Звезда" вручен полковнику Евгению Сидоренко.

За выдающиеся личные заслуги в развитии Украинского государства, музыкальной культуры и национальной идентичности, многолетнюю творческую деятельность и высокое исполнительское мастерство присвоено звание Герой Украины с вручением Ордена Государства посмертно Назарий Яремчук. Отличие Зеленский вручил его сыновьям.

Президента Национального олимпийского комитета Украины Сергея Бубку Зеленский наградил Орденом Свободы, а украинского дипломата, первого министра иностранных дел Украины Анатолия Зленко Орденом князя Ярослава Мудрого I степени (посмертно).

Награжден Орденом Ярослава Мудрого пятой степени грузинский певец и актер Вахтанг Кикабидзе, директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова - Орденом княгини Ольги первой степени, известный футболист, тренер национальной сборной Украины по футболу в 2016-2021 гг. Андрей Шевченко - орденом Ярослава Мудрого пятой степени, орденом княгини Ольги III степени - дирегентка Оксана Лынив.

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Темы: наградыДень НезависимостиЗеленский
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