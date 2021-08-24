Венгрия планирует в 2022 году запустить производство вакцины "Спутник V"

Венгрия рассчитывает до конца текущего года получить необходимые технологии и к концу 2022 наладить производство российской вакцины "Спутник V".

Об этом заявил во вторник министр иностранных Венгрии Петер Сийярто на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ТАСС.

"До конца текущего года мы сможем завершить процесс передачи технологии, а с конца 2022 уже будет возможно производить по российской лицензии вакцину "Спутник V", - отметил он.

"Таким образом, мы сможем сократить уязвимость страны, а также извлекать внешнеэкономической выгоду за счет поставок вакцины на зарубежные рынки. Цех по производству "Спутника V" будет построен в городе Дебрецен "- добавил министр.

По словам Сийярто, "благодаря "Спутник V" Венгрии удалось осуществить самую успешную в рамках Европейского союза кампанию по вакцинации населения".

Венгрия была лидером вакцинации в Европейском союзе, в основном благодаря закупке вакцин из восточных стран, таких как Россия и Китай, в дополнение к вакцинам, полученным из ЕС.

Это первая страна из 27 членов, которая утвердила российскую вакцину "Спутник V", и единственная, которая позволила китайскую вакцину от Sinopharm.