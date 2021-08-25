Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Петербурге задержали активистов за одиночные пикеты по случаю Дня Независимости Украины

Среда, 25 августа 2021, 03:08
В Петербурге задержали активистов за одиночные пикеты по случаю Дня Независимости Украины
facebook

В российском Санкт-Петербурге задержали активистов, устроивших одиночные пикеты по случаю Дня Независимости Украины.

Источник: группа " Мирное Сопротивление. Санкт-Петербург" в facebook

Дословно: "... на Невском проспекте за одиночный пикет в честь Дня Независимости Украины был задержан сторонник Мирного Сопротивления СПб Влад Шипицын.

Также была там же задержана сторонница Мирного Сопротивления Ольга Смирнова".

 

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcияДень Независимостиакции
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
Росcия
Омбудсмен: Украина вернула тела погибших в Еленовке, большинство из них – идентифицированы
Коломойский вступает в судебное дело на стороне россемеа-олигарха о конфискации активов VS Energy
Зеленский о пророссийских настроениях в Словакии: Это протерористическая позиция
Последние новости
07:32
На фронте за сутки произошло почти сто боестолкновений − Генштаб
07:04
Вечером и ночью защитники сбили 13 из 19 вражеских "Шахедов"
06:48
США атаковали в ответ объекты "Хезболлы" в Ираке – Пентагон
06:24
Нетаньяху назвал три "предпосылки для мира" в Секторе Газа
05:38
Генштаб опроверг информацию о гибели более 100 бойцов на Авдеевском направлении
05:22
ОбновленоВ Киеве и области была воздушная тревога из-за ракетной опасности
04:32
ФБР расследует угрозы судьям после снятия Трампа с президентских выборов – CNN
03:50
В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Законопроект о мобилизации предлагает электронные повестки и изменение призывного возраста
Все новости...
Реклама: