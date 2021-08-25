В Петербурге задержали активистов за одиночные пикеты по случаю Дня Независимости Украины

В российском Санкт-Петербурге задержали активистов, устроивших одиночные пикеты по случаю Дня Независимости Украины.

Источник: группа " Мирное Сопротивление. Санкт-Петербург" в facebook

Дословно: "... на Невском проспекте за одиночный пикет в честь Дня Независимости Украины был задержан сторонник Мирного Сопротивления СПб Влад Шипицын.

Также была там же задержана сторонница Мирного Сопротивления Ольга Смирнова".