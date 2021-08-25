Греция запрещает невакцинированным посещать бары и рестораны в помещении

Правительство Греции с середины сентября введет новые требования к тестированию и ограничения для людей, которые не вакцинированы против COVID-19.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Новые меры будут действовать с 13 сентября по 31 марта. Они включают требование еженедельно или два раза в неделю проходить тестирование для невакцинированных работников и предоставление доступа в определенные закрытые помещения только тем, кто вакцинирован или имеет сертификат, подтверждающий выздоровления от COVID-19 за последние шесть месяцев.

Согласно новым правилам, все работники частного и государственного секторов, не имеющие свидетельства о вакцинации или недавнего выздоровления от COVID-19, должны будут проходить один экспресс-тест в неделю.

Два теста в неделю будут нужны для людей, которые работают в академических кругах, туризме, ресторанах, кафе, барах и в сфере развлечений, а также для школьников и студентов.

Тесты будут проводиться в частных учреждениях, при этом стоимость 10 евро будет оплачиваться самими тестируемыми. Только школьники будут иметь право на бесплатные тесты.

Развлекательные заведения, рестораны, бары и кафе в помещениях будут доступны только для вакцинированных или недавно выздоровевших клиентов, а проверки будут проводиться на входе через приложение, которое сканирует ковид-сертификаты.

Вакцинированные люди смогут посещать кинотеатры, театры, музеи, места археологических раскопок и тренажерные залы только при наличии отрицательного результата экспресс-теста, проведенного в 48 часов. Учреждения имеют право принимать только вакцинированных клиентов, если они примут такое решение.

Маски будут обязательными для всех в общественных местах внутри помещений и в местах массового скопления людей на открытом воздухе.

Доказательство вакцинации, выздоровление или отрицательного результата экспресс-теста также потребуется для путешествия на самолете, поезде, пароме или автобусе дальнего следования для всех в возрасте от 12 лет.

В последние несколько недель в Греции наблюдается неуклонный рост подтвержденных случаев коронавируса и смертей, а также госпитализаций. По данным Министерства здравоохранения, койки интенсивной терапии для пациентов с COVID-19 заполнены более чем на 68%, в то время как обычные палаты COVID-19 заполнены на 45%.

В Греции сделано более 11 млн уколов вакцины, при этом 5,6 млн человек сейчас полностью вакцинированы.