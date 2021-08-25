Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Там полыхает": Кулеба о реакции России на саммит Крымской платформы

Среда, 25 августа 2021, 15:29
Там полыхает: Кулеба о реакции России на саммит Крымской платформы

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал истеричной реакцию России на проведение саммита Крымской платформы в Киеве.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Не буду обращать ваше внимание на истерические реакции Москвы и пророссийских медиаресурсов. Там полыхает. Коротко говоря: Слава Украине", - написал Кулеба.

Министр напомнил, что в саммите приняли участие 46 иностранных делегаций. За эти дни вышло более 300 публикаций о Крымской платформе в изданиях почти 50 стран мира от Северной и Центральной Америки в Юго-Восточной Азии.

"Цифры продолжают расти, выходят аналитические статьи и цитаты из интервью иностранных лидеров, побывавших на саммите в Киеве. Миллионы людей в мире узнали о Крымской платформе", - добавил он.

Напомним, в России заявили, что рассматривают участие отдельных стран и международных организаций в Крымской платформе как посягательство на свою территориальную целостность.

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал Крымскую платформу "русофобской акцией".

Читайте также: Путь к деоккупации: текст решения, принятое саммитом Крымской платформы

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcияКулеба Дмитрий
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
Росcия
Саммит НАТО утвердит три региональных плана обороны для противодействия РФ и терроризму
Санкции со временем еще сильнее ударят по России – ЕС
В Москве поставили ЗРК "Панцирь" на закрытой свалке - СМИ
Последние новости
07:32
На фронте за сутки произошло почти сто боестолкновений − Генштаб
07:04
Вечером и ночью защитники сбили 13 из 19 вражеских "Шахедов"
06:48
США атаковали в ответ объекты "Хезболлы" в Ираке – Пентагон
06:24
Нетаньяху назвал три "предпосылки для мира" в Секторе Газа
05:38
Генштаб опроверг информацию о гибели более 100 бойцов на Авдеевском направлении
05:22
ОбновленоВ Киеве и области была воздушная тревога из-за ракетной опасности
04:32
ФБР расследует угрозы судьям после снятия Трампа с президентских выборов – CNN
03:50
В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Законопроект о мобилизации предлагает электронные повестки и изменение призывного возраста
Все новости...
Реклама: