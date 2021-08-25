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"Там полыхает": Кулеба о реакции России на саммит Крымской платформы

Среда, 25 августа 2021, 15:29

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал истеричной реакцию России на проведение саммита Крымской платформы в Киеве.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Не буду обращать ваше внимание на истерические реакции Москвы и пророссийских медиаресурсов. Там полыхает. Коротко говоря: Слава Украине", - написал Кулеба.

Министр напомнил, что в саммите приняли участие 46 иностранных делегаций. За эти дни вышло более 300 публикаций о Крымской платформе в изданиях почти 50 стран мира от Северной и Центральной Америки в Юго-Восточной Азии.

"Цифры продолжают расти, выходят аналитические статьи и цитаты из интервью иностранных лидеров, побывавших на саммите в Киеве. Миллионы людей в мире узнали о Крымской платформе", - добавил он.

Напомним, в России заявили, что рассматривают участие отдельных стран и международных организаций в Крымской платформе как посягательство на свою территориальную целостность.

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал Крымскую платформу "русофобской акцией".

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Темы: РосcияКулеба Дмитрий
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