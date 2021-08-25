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Чехия открылась для вакцинированных туристов из Украины

Среда, 25 августа 2021, 18:06

Правительство Чехии разрешило въезд гражданам Украины, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующая информация размещена на интерактивной карте МИД Украины.

Въезд разрешен украинцам, которые прошли курс вакцинации сертифицированными в ЕС препаратами Vaxzevria (AstraZeneca), Spikevax (Moderna), Comirnaty (Pfizer/BioNTech), Janssen, Covishield и получили на портале или в приложении "Дія" сертификат установленного образца.

При этом въезд разрешен гражданам Украины, у которых после вакцинации второй дозой прошло не менее 14 дней, при условии наличия:

- сертификата о полном курсе вакцинации на английском языке с указанием персональных данных о вакцинированном лице, типе вакцины, идентификационных данных учреждения, выдавшего сертификат, а также возможности удаленной проверки указанных в письменном подтверждении данных (через QR-код);

- заполненного перед выездом в Чехию въездного формуляра Чешской Республики, который нужно заполнить онлайн по ссылке: https://plf.uzis.cz/. Полученное на e-mail подтверждение о заполнении формуляра (распечатанное или сохраненное на мобильном устройстве) следует предъявить во время пограничного контроля или при проверке места жительства;

- действительного биометрического паспорта для выезда за границу;

- медицинской страховки на весь срок поездки.

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Темы: ЧехияУкраинавакцинациятуризм
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